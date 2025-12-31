Війна на виснаження, крах «бульбашки» ШІ та золото по $5000: прогноз Financial Times на 2026 рік

Впливове британське видання Financial Times оприлюднило своє традиційне бачення майбутнього на наступний рік. Аналітики газети прогнозують, що 2026-й стане роком випробувань для технологічного сектору, рекордів для дорогоцінних металів та відсутності швидких рішень у війні Росії проти України.

Україна: жодних поступок територіями

У блоці, присвяченому Україні, британські журналісти скептично оцінюють ймовірність «заморозки» конфлікту на умовах Кремля. Аналітики FT переконані, що Володимир Зеленський не піде на виведення українських військ з Донбасу. Такий крок вважається занадто ризикованим для державності та таким, що прямо суперечить Конституції України.

Також видання відкидає ідею створення «нічийної» демілітаризованої зони, називаючи її нежиттєздатною, оскільки вона не задовольняє інтереси ні Києва, ні Москви.

За прогнозом, Україна може припинити опір лише за сценарієм раптового і масштабного прориву оборони, що на даний момент виглядає малоймовірним.

Технології: кінець ейфорії навколо ШІ

У технологічному секторі очікується охолодження. FT прогнозує, що «бульбашка» штучного інтелекту може луснути у 2026 році. Це призведе до падіння профільного ринку на 10−15%. Попри це, технологічні гіганти (Big Tech) зможуть встояти.

Економіка: золото б'є рекорди, а Tesla втрачає позиції

Світові центральні банки (за винятком Банку Японії) продовжать цикл зниження відсоткових ставок, намагаючись стимулювати економіку. На цьому тлі золото може показати феноменальне зростання, перевищивши позначку в $5000 за унцію.

Водночас для приватного бізнесу рік буде складним — очікується серія гучних банкрутств. Компанія Tesla Ілона Маска продовжить втрачати частку ринку в ключових регіонах: США, Китаї та ЄС.

Цікавий геоекономічний зсув: Африка має всі шанси випередити Азію за темпами зростання ВВП.

Політика: загроза імпічменту Трампа

У США Республіканська партія може втратити контроль над Палатою представників, що створить ризики нового імпічменту для Дональда Трампа.

У Європі прогнозується відносна стабільність у Франції та політична ізоляція ультраправої партії «АдГ» у Німеччині. У Японії пост прем'єра, ймовірно, втримає Санае Такаічі, а в Бразилії знову переможе Лула да Сілва.

Точність прогнозів FT

Варто зазначити, що прогнози Financial Times не завжди справджуються. Видання чесно визнало, що з 20 передбачень на минулий рік 7 виявилися помилковими.

Найбільш показовою помилкою став прогноз щодо України. Рік тому газета припускала, що між Києвом та Москвою буде укладено мирну угоду, а українська влада може погодитися на де-факто контроль Росії над окупованими територіями в обмін на гарантії безпеки від Заходу. Як бачимо, реальність виявилася іншою.