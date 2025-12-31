Multi від Мінфін
31 грудня 2025, 15:53

Китайські електрокари захоплюють Європу: рекордна частка ринку в листопаді попри мита ЄС

Китайські автовиробники встановили новий історичний рекорд, захопивши 12,8% ринку електромобілів (EV) Європи в листопаді 2025 року. Попри введення додаткових мит з боку Європейського Союзу, бренди з КНР продовжують зміцнювати свої позиції. Про це повідомляє Bloomberg.

Китайські електрокари захоплюють Європу: рекордна частка ринку в листопаді попри мита ЄС
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Гібридний прорив та нові лідери

Згідно з даними дослідницької компанії Dataforce, частка китайських марок у сегменті гібридних автомобілів, що стрімко зростає, перевищила 13% на ринках ЄС, Великої Британії та країн Європейської асоціації вільної торгівлі.

Зазначається, що китайські бренди на чолі з BYD Co. та SAIC Motor Corp., а також нові учасники ринку, такі як Chery Automobile Co. та Zhejiang Leapmotor Technology Co., подвоїли зусилля для виходу на європейський ринок цього року.

Надлишок виробничих потужностей у самому Китаї та жорстокі цінові війни на внутрішньому ринку змушують виробників активно розширювати експорт до Європи.

Адаптація до мит: стратегія гнучкості

Китайські компанії зуміли нівелювати вплив додаткових мит, введених ЄС наприкінці 2024 року, за рахунок кількох факторів:

  • Поглинання витрат: Виробники взяли частину додаткових зборів на себе, щоб зберегти конкурентні ціни.
  • Фокус на гібриди: Акцент перемістився на моделі з гібридними двигунами, на які нові тарифи не розповсюджуються.
  • Ринок Великої Британії: Посилення присутності в країнах поза межами ЄС.

Вражаючу динаміку продемонстрував бренд Leapmotor, продажі якого в Європі підскочили на 4 000% завдяки партнерству зі Stellantis, материнською компанією Peugeot, Fiat та Opel. Бренд Omoda від Chery також показав ріст на рівні 1 100%.

Читайте також: Попит на електромобілі в Україні за рік зріс майже у 2,5 раза

Європа відступає: перегляд планів на 2035 рік

Експансія Китаю змушує європейських автовиробників лобіювати пом'якшення екологічних норм. На тлі загрози для однієї з найважливіших галузей континенту, чиновники ЄС вже запропонували відмовитися від повної заборони продажу нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року.

Цей крок розглядається як спроба захистити місцеву промисловість від «хаотичного енергетичного переходу» та нерівної конкуренції з боку КНР.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
