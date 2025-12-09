Попит на електромобілі в Україні за рік зріс майже у 2,5 раза

Ринок легкових електромобілів в Україні у листопаді 2025 року продемонстрував історично високі показники. Сумарний обсяг сегмента склав 13,5 тис. автомобілів. Хоча це на 2,3% менше, ніж у жовтні 2025 року, річний приріст є феноменальним — обсяг зріс на 143,8% порівняно з листопадом 2024 року. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Структура сегмента

У листопаді вперше відбулися значні структурні зміни на ринку електрокарів.

Імпортовані вживані авто: Складають основу ринку — 56,1% (7 569 шт.).

Нові електромобілі: Вперше їхня частка перевищила внутрішні перепродажі. Було зареєстровано 3 154 шт., що становить 23,4%. Це перший раз, коли перша реєстрація нових BEV (Battery Electric Vehicles) перевищила позначку в три тисячі одиниць за місяць.

Вживані авто з внутрішнього ринку: Зайняли 20,5%, або 2 776 шт.

Динаміка порівняно з попередніми періодами (зміна %):

Підсегмент Місяць до місяця (M-M) Рік до року (Y-Y) Внутрішні перепродажі -19,3% +50,6% Імпорт вживаних авто -4,6% +170,4% Імпорт нових авто +28,9% +252,0%

Пояснення експерта

Експерт авторинку Остап Новицький прокоментував контрастну динаміку:

Внутрішні перепродажі:

Місячний спад (-19,3%) пояснюється короткостроковим зміщенням інтересу покупців до нових та «свіжопригнаних» авто, оскільки наближається дата можливого введення ПДВ на їхнє розмитнення.

Річне зростання (+50,6%) свідчить про загальне посилення сталого інтересу до електромобілів на вторинному ринку.

Імпорт вживаних авто (+170,4% Y-Y):

Головним драйвером залишається очікуване повернення ПДВ. Таке фантастичне зростання (+170%) є рідкісним явищем навіть для міжнародних аналітитиків.

Невелике місячне просідання (-4,6%) пов'язане зі спадом імпорту «американців», оскільки їх менше купували на аукціонах через нереальність доставки до 1 січня.

Нові електромобілі (+252,0% Y-Y):

Перетин планки в 3 тисячі авто на місяць демонструє значний потенціал.

Новицький зазначає, що попит здебільшого закривають незалежні мультибрендові дилери (часто китайських марок), оскільки більшість «офіціалів старої школи» цей сегмент ігнорують.

Важливі фактори, що вплинуть на 2026 рік

Експерт попереджає, що статистика продажів нових електрокарів наступного року може змінитися через можливе введення ПДВ та заборону уряду Китаю на експорт певних моделей.

Загальний парк електромобілів в Україні

Станом на кінець листопада 2025 року, загальний парк електромобілів в Україні (без урахування промислових та рейкових машин) налічує 214,7 тис. одиниць. З них:

Легкові авто — 210,3 тис.

Вантажівки на електротязі — 4,4 тис.

Електробуси — 9 штук.

Середній вік електромобільного парку становить 5,6 року, що робить його наймолодшим серед усіх автомобільних сегментів країни.

Лідери парку за марками:

Tesla — 20,2% (вперше випередила Nissan).

Nissan — 17,4%.

Volkswagen — 12,2%.

