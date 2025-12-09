Попит на електромобілі в Україні за рік зріс майже у 2,5 раза

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 грудня 2025, 13:03

Попит на електромобілі в Україні за рік зріс майже у 2,5 раза

Ринок легкових електромобілів в Україні у листопаді 2025 року продемонстрував історично високі показники. Сумарний обсяг сегмента склав 13,5 тис. автомобілів. Хоча це на 2,3% менше, ніж у жовтні 2025 року, річний приріст є феноменальним — обсяг зріс на 143,8% порівняно з листопадом 2024 року. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Попит на електромобілі в Україні за рік зріс майже у 2,5 раза
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Структура сегмента

У листопаді вперше відбулися значні структурні зміни на ринку електрокарів.

  • Імпортовані вживані авто: Складають основу ринку — 56,1% (7 569 шт.).
  • Нові електромобілі: Вперше їхня частка перевищила внутрішні перепродажі. Було зареєстровано 3 154 шт., що становить 23,4%. Це перший раз, коли перша реєстрація нових BEV (Battery Electric Vehicles) перевищила позначку в три тисячі одиниць за місяць.
  • Вживані авто з внутрішнього ринку: Зайняли 20,5%, або 2 776 шт.

Динаміка порівняно з попередніми періодами (зміна %):

Підсегмент Місяць до місяця (M-M) Рік до року (Y-Y)
Внутрішні перепродажі -19,3% +50,6%
Імпорт вживаних авто -4,6% +170,4%
Імпорт нових авто +28,9% +252,0%

Пояснення експерта

Експерт авторинку Остап Новицький прокоментував контрастну динаміку:

Внутрішні перепродажі:

Місячний спад (-19,3%) пояснюється короткостроковим зміщенням інтересу покупців до нових та «свіжопригнаних» авто, оскільки наближається дата можливого введення ПДВ на їхнє розмитнення.

Річне зростання (+50,6%) свідчить про загальне посилення сталого інтересу до електромобілів на вторинному ринку.

Імпорт вживаних авто (+170,4% Y-Y):

Головним драйвером залишається очікуване повернення ПДВ. Таке фантастичне зростання (+170%) є рідкісним явищем навіть для міжнародних аналітитиків.

Невелике місячне просідання (-4,6%) пов'язане зі спадом імпорту «американців», оскільки їх менше купували на аукціонах через нереальність доставки до 1 січня.

Нові електромобілі (+252,0% Y-Y):

Перетин планки в 3 тисячі авто на місяць демонструє значний потенціал.

Новицький зазначає, що попит здебільшого закривають незалежні мультибрендові дилери (часто китайських марок), оскільки більшість «офіціалів старої школи» цей сегмент ігнорують.

Важливі фактори, що вплинуть на 2026 рік

Експерт попереджає, що статистика продажів нових електрокарів наступного року може змінитися через можливе введення ПДВ та заборону уряду Китаю на експорт певних моделей.

Загальний парк електромобілів в Україні

Станом на кінець листопада 2025 року, загальний парк електромобілів в Україні (без урахування промислових та рейкових машин) налічує 214,7 тис. одиниць. З них:

  • Легкові авто — 210,3 тис.
  • Вантажівки на електротязі — 4,4 тис.
  • Електробуси — 9 штук.

Середній вік електромобільного парку становить 5,6 року, що робить його наймолодшим серед усіх автомобільних сегментів країни.

Лідери парку за марками:

  • Tesla — 20,2% (вперше випередила Nissan).
  • Nissan — 17,4%.
  • Volkswagen — 12,2%.

Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами