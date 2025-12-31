Запуск смартфона від Трампа відкладається

Компанія Trump Mobile відклала плани щодо відправки свого ексклюзивного смартфона клієнтам до кінця цього року. Це стало черговою невдачею для проєкту, який обіцяв вивести на ринок пристрій, повністю виготовлений у США, як альтернативу гаджетам від Apple та Samsung. Про це повідомляє Financial Times 31 грудня.

Причини затримки та зміна обіцянок

Служба підтримки клієнтів Trump Mobile повідомила, що причиною затримки поставок стало нещодавнє припинення роботи уряду США («шатдаун»). Представники компанії зазначили, що існує «велика ймовірність» того, що пристрій не буде відправлено цього місяця.

Смартфон під назвою «T1» був анонсований у червні разом із мобільним тарифом вартістю $47,45 на місяць. Спочатку компанія заявляла, що телефон буде «виготовлений у Сполучених Штатах», а попереднє замовлення коштувало $100.

Однак експерти галузі та аналітики ланцюгів постачання одразу висловили скептицизм щодо цих заяв. Створення масового споживчого пристрою виключно з американських компонентів вважається майже неможливим через домінування азійських постачальників. Для порівняння: за оцінками IDC, менше ніж 5% компонентів в iPhone виробляються у США.

Згодом Trump Mobile змінила формулювання у своїх рекламних матеріалах на більш розмите — «втілений у життя в Сполучених Штатах».

Перехід на вживану техніку

Поки випуск власного смартфона затримується, Trump Mobile почала пропонувати клієнтам вживані пристрої від головних конкурентів, яких раніше критикував Дональд Трамп.

На сайті компанії можна придбати:

iPhone 15 (модель 2023 року) за $629. Компанія стверджує, що продає їх «без завищеної ціни», хоча новий iPhone 16 коштує $699.

Samsung S24 (модель початку 2024 року) за $459. Це трохи дешевше, ніж офіційна ціна вживаного пристрою на сайті Samsung ($489).

Цей крок виглядає іронічно на тлі заяв Дональда Трампа, який критикував Apple за залежність від Китаю та погрожував техногігантам 25-відсотковими митами, вимагаючи перенести виробництво до США.