США ризикують програти Китаю в цифрових перегонах через обмеження стейблкоїнів — Coinbase

Сполучені Штати ризикують поступитися Пекіну в глобальних цифрових перегонах через надто жорстке регулювання стабільних монет. Таку думку висловив головний політичний директор Coinbase Фар’яр Ширзад, коментуючи законодавчі ініціативи Сенату.

Китайський козир: e-CNY як заощаджувальний актив

Головним приводом для занепокоєння став контраст у діях регуляторів:

У Китаї — з 1 січня 2026 року Народний банк КНР офіційно дозволяє нараховувати відсотки на цифрові юані (e-CNY). Це перетворює цифрову валюту з простого засобу платежу на повноцінний інструмент для заощаджень.

У США — законопроєкт GENIUS Act пропонує заборонити емітентам стейблкоїнів виплачувати дохідність власникам активів.

Ширзад вважає це тривожним сигналом, оскільки інвестори можуть надати перевагу іноземним CBDC або неамериканським стейблкоїнам, які приносять пасивний дохід.

Битва лобістів: банкіри проти криптоспільноти

Всередині США розгорнулася масштабна суперечка щодо фінальної редакції правил:

Позиція криптоіндустрії — Blockchain Association та понад 125 компаній закликають Конгрес дозволити дохідність. Вони стверджують, що без цього цифрові активи США стануть неконкурентоспроможними.

Позиція банкірів — американська асоціація банкірів вимагає жорстких обмежень. Традиційні банки бояться відтоку клієнтів до криптобірж, які можуть запропонувати вигідніші умови за рахунок нових технологій.

Захист долара чи інтереси еліт

Топменеджер Coinbase закликав законодавців зосередитися на захисті світового панування долара, а не на інтересах укорінених гравців банківського сектору. За його словами, токенізація — це неминуче майбутнє, і американські стейблкоїни мають стати його основою.

Нагадаємо

Федеральна корпорація зі страхування депозитів США (FDIC) уже представила перші регуляторні рамки в межах GENIUS Act, проте дебати щодо виплати відсотків залишаються головною точкою напруги.

Раніше «Мінфін» писав, що президент США Дональд Трамп 18 липня 2025 року підписав історичний закон GENIUS Act, який запроваджує чітке регулювання для стейблкоїнів. Це перший масштабний закон у США, що встановлює правову базу для цієї категорії криптоактивів.