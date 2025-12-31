Multi від Мінфін
31 грудня 2025, 13:17

Компанія Prenetics, яку підтримує Бекхем, відмовилася від криптостратегії через три місяці після старту

Гонконгська біотехнологічна компанія Prenetics Global, відома своєю зірковою підтримкою з боку футболіста Девіда Бекхема, несподівано змінила фінансовий курс. Менш ніж через квартал після гучної заяви про створення корпоративного біткоїн-резерву, керівництво вирішило припинити активну скупку криптовалюти, щоб перенаправити ресурси на розвиток ринку харчових добавок. Про це пише ForkLog.

Гонконгська біотехнологічна компанія Prenetics Global, відома своєю зірковою підтримкою з боку футболіста Девіда Бекхема, несподівано змінила фінансовий курс.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Розворот на 180 градусів

Лише три місяці тому Prenetics залучила $48 млн інвестицій з чіткою метою — формування стратегічного запасу у першій криптовалюті. Однак реалії бізнесу внесли корективи у плани менеджменту.

Замість подальшої купівлі цифрових активів фірма вирішила зосередитися на розвитку власного велнес-бренду IM8. У компанії заявили, що цей напрямок демонструє феноменальні результати, назвавши його «найшвидше зростаючим в історії індустрії».

Зіркові інвестори та залишки на рахунках

Зміна стратегії стала несподіванкою для частини інвесторів, адже серед тих, хто вкладав кошти у Prenetics, були ключові гравці крипторинку: представники біржі Kraken, компанії Exodus, а також проєкт GPTX під керівництвом Джихана Ву (відомого майнінг-підприємця).

Попри зміну пріоритетів, компанія не виходить з крипторинку повністю, а лише зупиняє нарощування позицій. На поточному балансі Prenetics Global залишаються:

  • Понад $70 млн у грошових коштах;
  • 510 біткоїнів (що за поточним курсом є значним активом).

Тренд на наслідування MicroStrategy

Рішення Prenetics увійти в біткоїн три місяці тому було частиною ширшого тренду серед публічних компаній, відомого як «стратегія MicroStrategy». Її суть полягає в тому, що компанії, основний бізнес яких може стагнувати або мати низьку маржинальність, починають використовувати вільні кошти для купівлі біткоїна. Це перетворює їхні акції на своєрідний інструмент доступу до криптовалюти для фондових інвесторів.

Найвідомішим послідовником цієї стратегії є компанія MicroStrategy Майкла Сейлора. Її успіх намагалися повторити такі фірми, як японська Metaplanet або американська Semler Scientific. Prenetics намагалася піти цим же шляхом, щоб пожвавити інтерес до своїх акцій, але раптовий успіх їхнього товарного бренду IM8 (преміальні добавки для здоров'я та довголіття) змусив керівництво повернутися до класичної моделі розвитку бізнесу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
