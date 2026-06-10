За даними Укравтопром, у минулому місяці автопарк країни поповнили 12,7 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 3% менше, ніж торік. З цієї кількості нових авто — 2,2 тис. од. (-10%) та 10,5 тис. од. вживаних (-1%).
10 червня 2026, 8:46
Бензиновий сегмент авторинку скоротився: топ-5 нових і вживаних моделей
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ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ
- HYUNDAI Tucson — 190 од.
- MAZDA CX5 — 186 од.;
- RENAULT Duster — 113 од.;
- BMW 3 — 110 од.;
- SKODA Karoq — 102 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто
- VOLKSWAGEN Tiguan — 668 од.;
- VOLKSWAGEN Golf — 620 од.;
- NISSAN Rogue — 604 од.
- AUDI Q5 — 520 од.;
- FORD Escape — 305 од.
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Джерело: Мінфін
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