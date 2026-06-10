Бензиновий сегмент авторинку скоротився: топ-5 нових і вживаних моделей

За даними Укравтопром, у минулому місяці автопарк країни поповнили 12,7 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 3% менше, ніж торік. З цієї кількості нових авто — 2,2 тис. од. (-10%) та 10,5 тис. од. вживаних (-1%).