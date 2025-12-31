Закон про держбюджет не змінив базові відсоткові ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців 3 групи, але підвищив граничні показники, які впливають на загальне податкове навантаження. Про це йдеться у повідомленні Головного управління ДПС у Київській області.
31 грудня 2025, 12:17
ФОП 3 групи: ставки єдиного податку залишилися, але річний ліміт доходу збільшився
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Які ставки
Для ФОП третьої групи у 2026 році зберігаються чинні ставки єдиного податку:
- 5 відсотків доходу — у разі роботи без ПДВ;
- 3 відсотки доходу — для платників ПДВ.
ЄСВ
ЄСВ за себе для ФОП третьої групи становить 1 902,34 грн на місяць, а військовий збір сплачується у розмірі 1 відсотка від фактично отриманого доходу.
Водночас збільшується річний ліміт доходу, який прив’язаний до мінімальної заробітної плати і у 2026 році становить 10 091 049 грн (1167 МЗП), що значно розширює можливості для ведення бізнесу.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі - 17
Розрахунок:
9 336 000÷43,93≈212 480 євро9\,336\,000 \div 43,93 \approx 212\,480\ \text{євро}9336000÷43,93≈212480 євро
✅ Отже, ліміт ФОП 3‑ї групи на 2025 рік у євро за курсом на кінець 2024 року ≈ 212 480 €.
2026 рік — ФОП 3‑я група
10 091 049 грн ≈ 202 576 євро
(10 091 049 ÷ 49,86(31.12.2025) ≈ 202 576)
Даешь ИИ вместо коррупционеров-налоговиков
задекларований річний дохід більше 1 млн грн.
Можливо використання ШІ в податковій допоможе
збільшити кількість ФОПів з доходом більше 1 млн грн.
Звісно, ні ШІ, ні податківці не можуть «створити ФОПів. Коли ви вже зрозумієте, що ФОПи, то золотий фонд нації. Та їх треба «холить и лелеять».
До речі, нагадую, що у 2026 році, окрім очікуємой вами зміни про ПДВ для ФОПів,
Україна пообіцяла ЄС та МВФ прийняти наступні закони:
--Оцінка ефективності податкової
Законопроект: Nº12359
Суть змін: Запровадження прозорої оцінки роботи податкових органів за міжнародними стандартами (TADAT).
Митні процедури та санкційні активи
Законопроект: Nº14281
Суть змін: Удосконалення митних процедур щодо активів, стягнутих у дохід держави в межах санкцій.
Протидія ухиленню від сплати податків (ATAD)
Законопроект (не зареєстровано, готує КМУ)
Суть змін: Гармонізація податкового законодавства з директивами ЄС ATAD щодо протидії агресивному податковому плануванню.
Поточний статус: Готується Кабінетом Міністрів України.
Митний кодекс України (нова редакція)
Законопроект: (не зареєстровано, готує КМУ)
Суть змін: Підготовка нової редакції Митного кодексу на основі Митного кодексу ЄС
Поточний статус: Готується Кабінетом Міністрів України.
Звітність зі сталого розвитку та аудит
Законопроекти: Nº13598, Nº14016
Суть змін: Запровадження звітності зі сталого розвитку та оновлення правил аудиту відповідно до права ЄС.
Пото
держави та громад. ПДФО забезпечує 33% надходжень зведеного бюджету.
ФОПи ПДФО не платять.
Станом на кінець 2025 року кількість найманих працівників в Україні
стабілізувалась на рівні близько 9,782 мільйона осіб.
В той же час кількість ФОПів близько 1,9 мільйона осіб.
«ФОПи, то золотий фонд нації. Та їх треба «холить и лелеять»
Звісно, що деякі ФОПи вважають себе «золотим фондом нації»,
бо без них торгівля на базарах та в МАФах була б не такою
прибутковою, як і весь вітчизняний ІТ-бізнес.
стабілізувалась на рівні близько 9,782 мільйона осіб."
Більше половини від цієї кількості бюджетники, які зайняті у державних органах та органах місцевого самоврядування, включаючи працівників комунальних служб.
У ці 9.8 млн не включені військові та поліція, які теж є платниками ПДФО, але не беруть безпосередньої участі у створенні економічних цінностей.
Таким чином, у приватному секторі задіяно близько 4.8. млн (офiцiйно).
1.9 млн ФОП це більше 40 % від цього числа і є дуже значною кількістю.
Але треба підкреслити, що поділ на «годувальників» та «утриманців» дуже умовний. Нерозумно вважати, що нянечка в дитячому садку чи дорожній робітник не беруть участі в економіці.
Легко помітити, що ви, кверті, живите до ФОПiв неконструктивну ненависть. При цьому «поважаєте» бюджетників.
Нагадаю вам, що комунізм здох. Ви можете вважати ФОПiв з ринку торгашами, але базари — це частина економічного ландшафту подобається вам це чи ні. Як і ФОП є частиною українського суспільства.
Кверті гавкає, а ФОПи працюють і платять податки
Будуть «гасить» прокладки з BVI та Кипру, які так полюбляють ваші куміри Порох та Свинарчук
Спочатку відкрийте публічно доступну декларацію кандидата у президенти Зеленського В.О.
та порахуйте кількість офшорів — Кіпр, Беліз, Італія, Британські Віргінські острови
а вже потім щось мені дорікайте іншими ПІБ.
https://public.nazk.gov.ua/documents/98a80581-f9af-40ec-95c7−9283b69f9b4e
Корупціонерів розстріляти, їх майно націоналізувати
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розкритикував оптимістичні оцінки зростання кількості підприємців в Україні. За його словами, аномальний приріст ФОП не є ознакою економічного розвитку, а свідчить про масове використання спрощеної системи оподаткування для мінімізації податків.
https://minfin.com.ua/ua/2025/12/31/165335066/
Алексей Любченко (до мая 2021) — председатель ГНС, покинул пост после назначения первым вице-премьером.
Евгений Олейников (май — ноябрь 2021) — исполняющий обязанности председателя.
Михаил Титарчук (ноябрь — декабрь 2021) — исполняющий обязанности председателя.
Татьяна Кириенко (декабрь 2021 — декабрь 2024) — исполняющая обязанности председателя. Она руководила ведомством в этом статусе три года.
Руслан Кравченко (декабрь 2024 — июнь 2025) — стал первым постоянным (не и.о.) руководителем за три года. Покинул пост в связи с назначением на должность Генерального прокурора Украины 17 июня 2025 года.
Леся Карнаух (с 23 июня 2025 по настоящее время) — назначена временно исполняющей обязанности председателя ГНС.
Всех троих (Любченко, Олейникова, Кириенко) прямо связывают с Гетьманцевым.
Мета цих ініціатив, на думку їх авторів, — зібрати більше грошей до бюджету. Проте щонайменше одна з цих ініціатив — запровадження порогу у 1 млн грн переходу на ПДВ для всіх ФОП — не сприятиме цій меті, а навпаки — зменшить надходження до бюджету через посилення «дроблення бізнесу» та «приховування оборотів ФОП».
ПДВ для ФОПів: розрахунки «зі стелі»
Основний проблемний пункт Меморандуму з МВФ — ідея зобов’язати ФОПів ставати платниками ПДВ при досягненні річного обороту в 1 млн грн. Мінфін запевняє, що це принесе бюджету 40,1 млрд грн, а витрати на адміністрування складуть лише 179 млн грн. Ці цифри базуються на припущенні, що підприємець витрачатиме на ПДВ лише 56 годин на рік.
Проте реальність є зовсім іншою. Згідно досліджень CASE Україна (на основі репрезентативного опитування Info Sapiens 2024) — різниця у трудовитратах між платником єдиного податку без ПДВ та з ПДВ становить 140,2 людино-днів на рік. Це у 20 разів більше, ніж нарахував Мінфін.
Статус платника ПДВ в Україні — це підвищена кількість перевірок та блокувань податкових накладних. За даними дослідження CASE, платники ПДВ стикаються з корупційним тиском удвічі частіше, ніж неплатники (11% проти 4,8%).
Ініціатива «ПДВ для всіх ФОП від 1 млн грн» призведе до таких сценаріїв:
Дроблення: один ФОП перетвориться на три-чотири-п'ять, щоб не перетинати межу в 1 млн грн на рік.
Повна тінь або приховування більшості оборотів: робота виключно за готівку або приховування більшої частини доходу, із відповідною корупційною складовою у випадку перевірок.
Податкова еміграція: через надмірну складність адміністрування висококваліфіковані фахівці можуть змінити податкове резидентство.
Навколо обороту у 1 мільйон гривень виникне суттєва аномалія — підприємцю стане невигідно рости, адже перша ж гривня понад ліміт в 1 млн грн змусить його витрачати додаткові 93 тисячі гривень на рік на облік, що зробить його неконкурентоздатним порівняно з «тіньовиками».
Втрати бюджету від реальних схем зловживання ССО оцінюються у 26−32 млрд грн на рік. Ключові схеми відомі:
· «обнал» через 3 групу: (~10−13 млрд грн втрат);
· мережеве дроблення (2 група): маскування великого ритейлу під псевдо-ФОП (~11−13 млрд грн);
· схема ФОП замість найму: (~16−19 млрд грн).
Бити ПДВ по всіх 660 тисячах підприємців заради приборкання цих схем — це як лікувати головний біль гільйотиною.
Топ-3 цих схем завдають таких втрат бюджету:
· заробітні плати «у конвертах» = 200−265 млрд грн на рік;
· «сірий імпорт» та контрабанда = 105−120 млрд грн на рік;
· контрафакт та «сіра підакцизка» = 39−43 млрд грн на рік.
Низка розумних рішень вже зафіксовані в Нацстратегії доходів, але чомусь ігноруються. Справжня реформа має включати:
· IT-консолідацію: передачу баз даних ДПС під контроль незалежного адміністратора;
· Інтеграцію з ЄС: автоматичний обмін митною інформацією з іншими країнами для боротьби з «сірим імпортом»;
· Якісні KPI для Митниці, Податкової, БЕБ: робота на зменшення tax gap, а не на виконання «планів зборів»;
· Anti-abuse rules: впровадження інструментів ATAD Directive для боротьби зі штучним дробленням;
· Боротьба з «дропами»: реєстр дропів від НБУ та обов’язкові критерії щодо «кущів ФОП» для банків.
ПДВ для ФОПів на спрощеній системі: у Мінфіні пояснили можливі зміни в оподаткуванні підприємців
Для мінімізації схеми «ФОП замість найму» необхідно ухвалити законопроєкт № 13507, що встановлює чіткі критерії для відмінності псевдо-найманих від найманих працівників.
І головне — без завершення судової реформи та інституційної реформи Податкової та Митної служб (за участі міжнародних експертів) будь-які нові податки чи ускладнення адміністрування лише сприятимуть тінізації та збільшуватимуть корупційні можливості.