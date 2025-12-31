ФОП 3 групи: ставки єдиного податку залишилися, але річний ліміт доходу збільшився

Закон про держбюджет не змінив базові відсоткові ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців 3 групи, але підвищив граничні показники, які впливають на загальне податкове навантаження. Про це йдеться у повідомленні Головного управління ДПС у Київській області.

Які ставки

Для ФОП третьої групи у 2026 році зберігаються чинні ставки єдиного податку:

5 відсотків доходу — у разі роботи без ПДВ;

3 відсотки доходу — для платників ПДВ.

ЄСВ

ЄСВ за себе для ФОП третьої групи становить 1 902,34 грн на місяць, а військовий збір сплачується у розмірі 1 відсотка від фактично отриманого доходу.

Водночас збільшується річний ліміт доходу, який прив’язаний до мінімальної заробітної плати і у 2026 році становить 10 091 049 грн (1167 МЗП), що значно розширює можливості для ведення бізнесу.