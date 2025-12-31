Грузія продовжила безкоштовне медичне обслуговування для українських біженців до квітня 2026 року

Уряд Грузії продовжив дію програми безоплатного медичного обслуговування для українських біженців до 1 квітня 2026 року. Про це повідомляє видання Sova.

Що це означає для біженців

Рішення означає, що українці, які проживають у Грузії через війну, й надалі матимуть доступ до широкого переліку медичних послуг на умовах, аналогічних державному медичному страхуванню для громадян Грузії.

Хто може брати участь

Право на участь у програмі мають громадяни України, які постійно проживають на території Грузії та прибули до країни через бойові дії. Водночас уряд чітко визначає, що означає статус постійного проживання:

він зберігається, якщо людина виїжджає з Грузії на короткий термін — до трьох днів;

він втрачається, якщо перебування за межами країни є тривалим.

Саме дотримання цієї умови є ключовим для збереження доступу до безкоштовних медичних послуг у межах державної програми.

