Уряд Грузії продовжив дію програми безоплатного медичного обслуговування для українських біженців до 1 квітня 2026 року. Про це повідомляє видання Sova.
31 грудня 2025, 9:54
Грузія продовжила безкоштовне медичне обслуговування для українських біженців до квітня 2026 року
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що це означає для біженців
Рішення означає, що українці, які проживають у Грузії через війну, й надалі матимуть доступ до широкого переліку медичних послуг на умовах, аналогічних державному медичному страхуванню для громадян Грузії.
Хто може брати участь
Право на участь у програмі мають громадяни України, які постійно проживають на території Грузії та прибули до країни через бойові дії. Водночас уряд чітко визначає, що означає статус постійного проживання:
- він зберігається, якщо людина виїжджає з Грузії на короткий термін — до трьох днів;
- він втрачається, якщо перебування за межами країни є тривалим.
Саме дотримання цієї умови є ключовим для збереження доступу до безкоштовних медичних послуг у межах державної програми.
Читайте також: З 1 січня 2026 року Грузія змінить правила в'їзду для туристів
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі