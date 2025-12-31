Попри війну туристичний збір в Україні зріс більш ніж на третину. Найпопулярніші напрямки

За 11 місяців цього року надходження туристичного збору зросли на 35,4 %, або на 88,4 млн грн порівняно з відповідним періодом минулого року. Загалом до місцевих бюджетів перераховано 338,4 млн гривень. Про це йдеться в даних ДПС.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Які найпопулярніші напрямки

Найпопулярнішими туристичними напрямками залишаються Київ та Львівщина, які разом отримали майже 40 % усієї суми збору:

Київ — 68,8 млн грн,

Львівська область — 61,6 млн грн.

Серед інших регіонів-лідерів:

Івано-Франківська область — 45,6 млн грн,

Закарпатська область — 30,4 млн грн.

Туристичний збір є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів, кошти з якого спрямовуються на:

розвиток туристичної інфраструктури;

благоустрій територій;

підтримку культурних та святкових заходів;

покращення сервісів для гостей регіонів.

Читайте також: Нові туристичні податки у 2026 році: п'ять напрямків, де відпочинок обійдеться дорожче

Хто і як сплачує туристичний збір

Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

Податкові агенти — це суб'єкти господарювання, які надають послуги тимчасового розміщення (готелі, хостели, будинки відпочинку тощо). Саме вони перераховують зібрані кошти до місцевого бюджету. Перелік таких агентів оприлюднюється на сайтах місцевих рад.

Ставки збору встановлюються місцевими радами за кожну добу проживання:

до 0,5 % мінімальної зарплати — для громадян України;

до 5 % — для іноземців.

Хто звільняється від сплати