Укрфінжитло докапіталізували у вигляді ОВДП на 30 мільярдів

ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» (Укрфінжитло) отримало 30 млрд грн додаткового капіталу у формі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Випуск ОВДП

Міністерство фінансів випустило ОВДП на суму 30 млрд грн, а міністерство економіки обміняло ці облігації на акції додаткової емісії «Укрфінжитло», які були випущені напередодні для збільшення статутного капіталу компанії.

Які ОВДП випустили

7 млрд грн — строк обігу 4 роки, ставка 14,1 % річних, купон кожні 6 місяців;

10 млрд грн — строк обігу 5 років, ставка 12,9 % річних, купон кожні 6 місяців;

13 млрд грн — строк обігу 7 років, ставка 11,0 % річних, купон кожні 6 місяців.

«Отримані ОВДП є довгостроковим фінансовим ресурсом, який використовуватиметься не в межах одного бюджетного періоду, а протягом кількох років — для стабільного фінансування „єОселя“. Докапіталізація дозволить підтримувати обсяги кредитування та фінансувати десятки тисяч іпотечних кредитів у наступні роки. Це передбачувані умови для людей, банків і ринку житла загалом», — пояснив міністр економіки Олексій Соболев.

Від початку роботи програми «єОселя» понад 22 тисячі українських родин уже змогли отримати кредити на суму понад 38 млрд грн, а сама програма сформувала понад 95% нового іпотечного ринку країни.