Найбільша криптовалютна біржа світу Binance розіслала користувачам в Україні важливе попередження. Починаючи з 29 грудня 2025 року, платформа змінює правила роботи з фіатними каналами та призупиняє надання низки послуг. Найболючіша зміна для користувачів — тимчасова зупинка прямого виведення коштів на банківські картки.
29 грудня 2025, 19:15
Binance зупиняє виведення коштів на картки для користувачів з України
Що припинило працювати з 29 грудня:
- Виведення на картки: Ви більше не зможете вивести кошти безпосередньо на картки VISA/MasterCard. Ця функція призупинена до окремого повідомлення.
- Періодичні покупки (Recurring Buy): Автоматичні ордери на регулярну купівлю криптовалюти більше не виконуватимуться.
- Лімітні ордери на купівлю: Встановлені лімітні заявки на придбання активів за фіат також скасовано.
Що продовжує працювати:
Біржа наголошує, що можливість завести гроші на платформу залишається майже без змін. Доступні:
- Депозити та купівля: через картки VISA/MasterCard (тільки вхідні транзакції).
- Apple Pay та Google Pay: працюють для поповнення рахунку.
- SWIFT-перекази: доступні як для поповнення, так і для зняття коштів.
Ситуація з Zen.com
Популярний платіжний сервіс Zen.com, який часто використовується для операцій з євро (EUR), злотим (PLN) та іншими валютами, також є у списку доступних методів. Однак, згідно з повідомленням, його повноцінна робота для депозитів та зняття очікується лише з 6 січня 2026 року.
Користувачам, яким потрібно терміново вивести кошти, доведеться користуватися SWIFT-переказами або шукати альтернативні шляхи (наприклад, P2P-торгівлю, якщо вона доступна для їхнього регіону), оскільки прямий вивід на карту заблоковано.
