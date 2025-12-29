Multi від Мінфін
29 грудня 2025, 19:15

Binance зупиняє виведення коштів на картки для користувачів з України

Найбільша криптовалютна біржа світу Binance розіслала користувачам в Україні важливе попередження. Починаючи з 29 грудня 2025 року, платформа змінює правила роботи з фіатними каналами та призупиняє надання низки послуг. Найболючіша зміна для користувачів — тимчасова зупинка прямого виведення коштів на банківські картки.

Найбільша криптовалютна біржа світу Binance розіслала користувачам в Україні важливе попередження.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що припинило працювати з 29 грудня:

  • Виведення на картки: Ви більше не зможете вивести кошти безпосередньо на картки VISA/MasterCard. Ця функція призупинена до окремого повідомлення.
  • Періодичні покупки (Recurring Buy): Автоматичні ордери на регулярну купівлю криптовалюти більше не виконуватимуться.
  • Лімітні ордери на купівлю: Встановлені лімітні заявки на придбання активів за фіат також скасовано.

Що продовжує працювати:

Біржа наголошує, що можливість завести гроші на платформу залишається майже без змін. Доступні:

  • Депозити та купівля: через картки VISA/MasterCard (тільки вхідні транзакції).
  • Apple Pay та Google Pay: працюють для поповнення рахунку.
  • SWIFT-перекази: доступні як для поповнення, так і для зняття коштів.

Ситуація з Zen.com

Популярний платіжний сервіс Zen.com, який часто використовується для операцій з євро (EUR), злотим (PLN) та іншими валютами, також є у списку доступних методів. Однак, згідно з повідомленням, його повноцінна робота для депозитів та зняття очікується лише з 6 січня 2026 року.

Користувачам, яким потрібно терміново вивести кошти, доведеться користуватися SWIFT-переказами або шукати альтернативні шляхи (наприклад, P2P-торгівлю, якщо вона доступна для їхнього регіону), оскільки прямий вивід на карту заблоковано.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
