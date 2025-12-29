У 2026 році житло в Німеччині знову подорожчає

Після короткого періоду стабілізації та навіть незначного зниження цін, ринок нерухомості Німеччини знову готується до зростання. За прогнозами Німецького економічного інституту (IW), у 2026 році подорожчає як оренда, так і купівля квадратних метрів.

Хоча експерти заспокоюють, що вибухового росту цін, як у 2010-х, не буде, ситуація для покупців стає дедалі складнішою. Очікується, що ціни на нерухомість зростуть на 3−4%.

Чому ціни йдуть вгору?

Аналітики виділяють кількох факторів, що тиснуть на ринок:

Будівельна криза: Темпи введення нового житла падають. У 2026 році планується здати лише 215 000 нових квартир (проти 235 000 цього року та 252 000 у 2024-му). Це значно менше за потреби ринку та цілі уряду.

Демографія одинаків: У Німеччині зростає кількість людей, які живуть самі. Це збільшує попит на окремі квартири, навіть якщо загальна чисельність населення росте повільно.

Фінансовий тиск: Високі витрати на будівництво та дорогі кредити заморожують нові проєкти.

Мюнхен — місто для багатих

Найбільш критична ситуація склалася у мегаполісах. Експерти IW оприлюднили дані про доступність житла, і вони невтішні.

Мюнхен офіційно визнано найнедоступнішим містом країни. Навіть домогосподарства, що входять до топ-30% найбагатших, змушені витрачати в середньому 43% свого чистого доходу на виплату іпотеки за квартиру. Це значно перевищує рекомендований поріг фінансової безпеки у 35%.

До «червоної зони» недоступності (де індекс доступності нижче 100 пунктів) також увійшли:

Гамбург

Берлін

Франкфурт

Кельн

У цих містах власне житло стає розкішшю, доступною лише найзаможнішим верствам населення.

Парадокс порожніх квартир

У той час як у великих містах, де є робота, йде «бійка» за квартири, у сільській місцевості Німеччини пустує близько 1,7 мільйона помешкань. Цей дисбаланс між урбаністичними центрами та периферією продовжує поглиблюватися.

Що пропонують експерти

Щоб врятувати мрію німців про власне житло, економісти пропонують уряду знизити супутні витрати, які часто становлять значну суму при купівлі:

Зменшити податок на купівлю нерухомості.

Знизити тарифи на послуги нотаріусів та реєстрацію землі.

Без цих заходів, на думку IW, ринок нерухомості великих міст остаточно закриється для середнього класу.