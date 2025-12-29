Курс євро зріс у понеділок, 29 грудня, на українському міжбанку. Долар США також подорожчав. Про це свідчать дані торгів.
29 грудня 2025, 17:31
Євро зросло на міжбанку, а в обмінниках його продають за 50 грн
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 29 грудня
|
Закриття 29 грудня
|
Зміни
|
42,10/42,14
|
42,28/42,31
|
18/17
|
49,59/49,62
|
49,83/49,85
|
24/23
Офіційний курс: долар — 42,22 грн, євро — 49,65грн.
Середній курс у банках: 41,90−42,35 грн/долар, 49,33−49,97 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,25−42,35, євро — 49,88−50,10 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі