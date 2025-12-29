Фонди ARK обігнали ринок удвічі. На що Кеті Вуд ставить у 2026-му?

Кеті Вуд та її інвестиційна компанія ARK Invest завершують 2025 рік тріумфально. Вже третій рік поспіль її флагманські фонди демонструють результати, що значно перевершують широкий ринок. Але, не спочиваючи на лаврах, Вуд робить ризиковані ставки на наступний рік, скуповуючи активи, які зараз переживають не найкращі часи. Про це пише Barron's.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Розгром S&P 500

Поки широкий ринок показував солідне зростання, фонди ARK летіли вгору:

ARK Innovation ETF (ARKK): +40%

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW): +40%

S&P 500: +18%

Основний драйвер успіху — портфель, насичений технологічними гігантами. Топ-активи фондів на сьогодні включають Tesla (хоча Вуд трохи скорочує позицію для ребалансування), Roku, чіпмейкера AMD, Shopify, а також Robinhood та Coinbase.

Крипто-реванш у 2026-му

Найцікавіша стратегія Вуд на 2026 рік — це агресивна скупка криптоактивів на тлі жорсткої корекції ринку.

Біткоїн обвалився з історичного максимуму понад $126 000 (початок жовтня) до рівня нижче $88 000 наприкінці грудня.

Замість паніки, фонди ARK пішли в атаку. Лише за один день у грудні вони викупили акцій крипто-орієнтованих компаній на суму майже $50 млн.

Що купують: Біржу Coinbase, емітента стейблкоїнів Circle, власника CoinDesk компанію Bullish та Bitmine Immersion Technologies. Також докуповували акції Robinhood, які впали на 13% у грудні.

Вуд робить ставку на те, що після «кривавого грудня» 2025-го на крипторинку відбудеться потужний відскок у 2026 році.

Повернення до Китаю

У 2021 році вона розпродувала китайські активи на тлі регуляторного тиску Пекіна, але тепер знову заходить на цей ринок.

Alibaba: У вересні ARK вперше з 2021 року купила акції гіганта e-commerce. Хоча з моменту покупки ці папери просіли на 14%, Вуд продовжує вірити в потенціал.

Інші покупки: Фонд також нарощує позиції в Baidu та компанії-розробнику роботаксі WeRide.

Застереження для інвесторів

Попри успіх у 2023−2025 роках, історія ARK знає і гучні падіння. У 2022 році, коли ринок впав на 19%, фонд ARKK обвалився на 67%. Висока волатильність та концентрація на «гарячих» інноваціях роблять стратегію Вуд прибутковою на бичачому ринку, але вкрай ризикованою під час спадів.