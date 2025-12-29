З 26 лютого 2026 року в Україні застосовуватиметься оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень (ППР). Відповідні зміни затверджені наказом Міністерства фінансів України, йдеться у повідомленні ДПС.
29 грудня 2025, 18:10
З лютого 2026 року Податкова по-новому надсилатиме податкові повідомлення-рішення
Що зміниться
- врахування окремих правил сплати податкових зобов’язань під час воєнного стану.
Якщо платник сплачує суму податкового зобов’язання протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання ППР (форми «Р» та «Д»), штрафні (фінансові) санкції вважаються скасованими, а пеня не нараховується. При цьому нове ППР не складається;
- ППР у разі ліквідації контролюючого органу.
У разі ліквідації органу ДПС, який прийняв попереднє ППР, нове рішення оформлює контролюючий орган, що здійснює адміністрування податків, зборів, платежів платника податків;
- оновлення форм ППР (додатки 1 — 30) з урахуванням нової нумерації.
Форми доповнено, зокрема:
- уточненими підставами, у разі встановлення яких надсилається (вручається) ППР;
- уніфікованою структурою та єдиними форматами відображення інформації;
- оновленим форматом реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції.
Додаткові зручності для платників
- Відображення інформації про судові та адміністративні оскарження, що вплинули на розмір узгоджених грошових зобов’язань;
- QR-коди для швидкої та зручної сплати грошових зобов’язань.
Коли набуде чинності
Наказ № 513 набирає чинності через 90 днів із дня його офіційного опублікування.
Документ опубліковано в «Офіційному віснику України» 28 листопада 2025, тому оновлений Порядок застосовуватиметься з 26 лютого 2026.
Джерело: Мінфін
