29 грудня 2025, 18:10

З лютого 2026 року Податкова по-новому надсилатиме податкові повідомлення-рішення

З 26 лютого 2026 року в Україні застосовуватиметься оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень (ППР). Відповідні зміни затверджені наказом Міністерства фінансів України, йдеться у повідомленні ДПС.

З 26 лютого 2026 року в Україні застосовуватиметься оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень (ППР).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що зміниться

  • врахування окремих правил сплати податкових зобов’язань під час воєнного стану.

Якщо платник сплачує суму податкового зобов’язання протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання ППР (форми «Р» та «Д»), штрафні (фінансові) санкції вважаються скасованими, а пеня не нараховується. При цьому нове ППР не складається;

  • ППР у разі ліквідації контролюючого органу.

У разі ліквідації органу ДПС, який прийняв попереднє ППР, нове рішення оформлює контролюючий орган, що здійснює адміністрування податків, зборів, платежів платника податків;

  • оновлення форм ППР (додатки 1 — 30) з урахуванням нової нумерації.

Форми доповнено, зокрема:

  • уточненими підставами, у разі встановлення яких надсилається (вручається) ППР;
  • уніфікованою структурою та єдиними форматами відображення інформації;
  • оновленим форматом реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції.

Додаткові зручності для платників

  • Відображення інформації про судові та адміністративні оскарження, що вплинули на розмір узгоджених грошових зобов’язань;
  • QR-коди для швидкої та зручної сплати грошових зобов’язань.

Коли набуде чинності

Наказ № 513 набирає чинності через 90 днів із дня його офіційного опублікування.

Документ опубліковано в «Офіційному віснику України» 28 листопада 2025, тому оновлений Порядок застосовуватиметься з 26 лютого 2026.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
