29 грудня 2025, 17:05

ШІ-стартапи залучили рекордні $150 млрд, готуючись до можливого обвалу ринку

У 2025 році технологічні гіганти Кремнієвої долини встановили новий історичний рекорд, залучивши $150 млрд венчурного капіталу. Це значно перевищує попередній пік «епохи дешевих грошей» 2021 року ($92 млрд). Однак за цим фінансовим бумом стоїть прагматичний страх: компанії поспішають накопичити резерви перед можливим охолодженням ринку у 2026 році. Про це пише Financial Times.

У 2025 році технологічні гіганти Кремнієвої долини встановили новий історичний рекорд, залучивши $150 млрд венчурного капіталу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Головні бенефіціари

Левову частку коштів забрали лідери перегонів штучного інтелекту. Кілька мегаугод фактично сформували статистику року:

  • OpenAI: залучила $41 млрд (раунд очолила SoftBank).
  • Scale AI: отримала понад $14 млрд (ключовий інвестор — Meta).
  • Anthropic: залучила $13 млрд у вересні.

Інші гравці, такі як пошуковик Perplexity, Anysphere та Thinking Machines Lab, вдавалися до агресивної стратегії, закриваючи по кілька раундів фінансування протягом одного року.

Стратегія «фінансової фортеці»

Венчурні капіталісти відверто радять засновникам використовувати поточний ажіотаж для створення так званих «фортець із готівки».

Причини для занепокоєння:

  • Втома ринку: Публічні ринки дедалі скептичніше ставляться до колосальних витрат на інфраструктуру ШІ без швидкої окупності.
  • Ризик 2026 року: Інвестори побоюються, що наступного року доступ до капіталу може різко обмежитися.

«Найбільший ризик для засновників — залишитися без грошей у момент, коли крани фінансування перекриють», — зазначають учасники ринку.

Що далі?

Ажіотаж виснажив гаманці й самих інвесторів. Великі фонди, такі як Thrive Capital, Andreessen Horowitz та Tiger Global, вже почали збір нових капіталів, щоб залишатися в грі.

Експерти прогнозують, що у 2026 році ринок може увійти у фазу консолідації. Якщо настрої погіршаться, менші компанії, які не встигли сформувати «подушку безпеки», стануть легкою здобиччю для поглинання гігантами, що сидять на мішках із грошима.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Мінфін
