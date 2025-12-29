Нацбанк визначив нові курси валют на вівторок, 30 грудня. Долар США та євро зросли. Про це свідчить інформація на сайті НБУ.
29 грудня 2025, 15:30
НБУ показав курси долара та євро на вівторок
► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 42,22 грн. Це на 16 копійок більше, ніж у понеділок (42,06).
Історичний максимум долара: 42,40 (26.11.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 49,65 грн, що на 10 копійок більше, ніж у понеділок (49,55).
Історичний максимум євро: 49,68 (25.12.25).
Курс польського злотого
НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,7401 (у понеділок курс був 11,7429).
Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі