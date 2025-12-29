Як розпізнати фінансову піраміду: 5 ключових ознак

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Вступний платіж. Участь передбачає внесок у грошовій або віртуальній формі, як «інвестиція» або придбання продукту без економічної цінності.

Винагорода за факт участі. Винагорода обіцяється за сам факт участі або внесок, а не за реальну діяльність.

Джерело винагород — вступні внески нових учасників.Виплати учасникам переважно здійснюються за рахунок коштів нових учасників.

Відсутність реальної діяльності. Винагороди не формуються з продажу товарів чи надання послуг.