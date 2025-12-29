Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків опублікувала чіткі орієнтири для виявлення фінансових пірамід допоможуть захистити інвесторів і споживачів від шахрайських схем та недобросовісної практики на ринках капіталу.
29 грудня 2025, 16:41
Як розпізнати фінансову піраміду: 5 ключових ознак
5 ознак створення фінансової піраміди
-
Вступний платіж. Участь передбачає внесок у грошовій або віртуальній формі, як «інвестиція» або придбання продукту без економічної цінності.
-
Винагорода за факт участі. Винагорода обіцяється за сам факт участі або внесок, а не за реальну діяльність.
-
Джерело винагород — вступні внески нових учасників.Виплати учасникам переважно здійснюються за рахунок коштів нових учасників.
-
Відсутність реальної діяльності. Винагороди не формуються з продажу товарів чи надання послуг.
-
Зв’язок між внесками нових учасників та винагородами для вже залучених. Виплати залежать від залучення нових учасників і не базуються на прибутку бізнесу.
