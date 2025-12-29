Multi від Мінфін
29 грудня 2025, 16:41

Як розпізнати фінансову піраміду: 5 ключових ознак

Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків опублікувала чіткі орієнтири для виявлення фінансових пірамід допоможуть захистити інвесторів і споживачів від шахрайських схем та недобросовісної практики на ринках капіталу.

Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків опублікувала чіткі орієнтири для виявлення фінансових пірамід допоможуть захистити інвесторів і споживачів від шахрайських схем та недобросовісної практики на ринках капіталу.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини5 ознак створення фінансової піраміди Вступний платіж.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

5 ознак створення фінансової піраміди

  • Вступний платіж. Участь передбачає внесок у грошовій або віртуальній формі, як «інвестиція» або придбання продукту без економічної цінності.

  • Винагорода за факт участі. Винагорода обіцяється за сам факт участі або внесок, а не за реальну діяльність.

  • Джерело винагород — вступні внески нових учасників.Виплати учасникам переважно здійснюються за рахунок коштів нових учасників.

  • Відсутність реальної діяльності. Винагороди не формуються з продажу товарів чи надання послуг.

  • Зв’язок між внесками нових учасників та винагородами для вже залучених. Виплати залежать від залучення нових учасників і не базуються на прибутку бізнесу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
TAN72
TAN72
29 грудня 2025, 18:18
#
Овгз такая же пирамида, без привлечения новых средств не будет выплат по старым выпускам овгз
