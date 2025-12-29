Multi від Мінфін
29 грудня 2025, 16:15

У Китаї з 2027 року заборонять електромобілі із висувними дверними ручками

У Китаї заборонять продаж нових електромобілів, оснащених висувними ручками. Цей елемент екстер'єру виглядає акуратно, знижує аеродинамічний опір і відповідає футуристичному образу, якого прагнуть багато виробників електромобілів. Однак такі ручки також знижують безпеку. Про це пише Аutoblog.com.

У Китаї заборонять продаж нових електромобілів, оснащених висувними ручками.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Заборона на продаж

Заборону на продаж нових електромобілів із висувними ручками у Китаї планується запровадити з 1 січня 2027 року.

Регулятори пояснюють це тим, що механізми відкриття дверей, що працюють тільки від електрики, можуть заблокувати пасажирів під час аварій або відключення електроенергії, перетворюючи таку елементарну річ, як відкриття дверей, у питання життя та смерті.

Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю нещодавно опублікувало законопроєкт, який вимагає, щоб усі транспортні засоби масою менше 3,5 тонн мали як внутрішні, так і зовнішні ручки з механічним аварійним відкриттям.

Суть законопроєкту вельми зрозуміла: якщо в результаті аварії виходить з ладу батарея або електромобіль, його двері все одно повинні відчинятися вручну.

Як пише Autoblog, багато електромобілів вже оснащені механічними дверними ручками в салоні, але власники часто мають труднощі з їх пошуком або управлінням у стресових ситуаціях. Іноді такі ручки взагалі не працюють. Збої в роботі в холодну погоду, затримки спрацьовування та защемлення пальців також викликають невдоволення.

Проблема стосується не лише Китаю. Раніше цього місяця один із власників електромобілів Rivian публічно закликав до помітніших аварійних дверних ручок після того, як не зміг їх знайти під час відключення електроенергії у авто.

Хоча нові правила торкнуться кількох марок, включаючи BYD і Mercedes-Benz, електромобілі Tesla опинилися в центрі особливої ​​уваги.

Всі моделі Tesla використовують потоплені електронно керовані ручки, які зливаються з кузовом. З боку власників цих електромобілів зростає кількість скарг на те, що відбувається у разі відключення живлення системи

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
