29 грудня 2025, 15:08

З Кримінального кодексу планують вилучити поняття грабіж, розбій та шахрайство

Робоча група з розробки нового Кримінального кодексу України пропонує відмовитися від радянської спадщини та повністю змінити логіку кваліфікації злочинів проти власності. Звичні для юристів та громадян статті — крадіжка, грабіж, розбій, шахрайство та вимагання — можуть зникнути із законодавства, пише Судово-юридична газета.

Робоча група з розробки нового Кримінального кодексу України пропонує відмовитися від радянської спадщини та повністю змінити логіку кваліфікації злочинів проти власності.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зміна філософії: від «форми» до «розміру»

Автори проєкту пропонують відійти від класифікації злочину за способом його вчинення (таємно, відкрито чи з обманом). Натомість головним критерієм тяжкості злочину стане розмір завданої майнової шкоди.

Розробники пояснюють це так: для злочинів проти власності визначальною ознакою є сума збитків. Спосіб вчинення (наприклад, зухвалість грабіжника порівняно з тихістю крадія) характеризує особу злочинця, але не змінює суті економічного злочину.

Що прийде на заміну?

Замість десятка різних статей запроваджується уніфіковане поняття — «викрадення чужого майна».

Під цю категорію підпадатимуть дії, вчинені:

  • Таємно (аналог крадіжки).
  • Відкрито (аналог грабежу).
  • З обманом чи зловживанням довірою (аналог шахрайства).

Усі ці дії кваліфікуватимуться за єдиними статтями залежно від суми збитків (рухоме майно):

  • Злочин 1 ступеня: спричинено суттєву майнову шкоду.
  • Злочин 3 ступеня: спричинено значну майнову шкоду.
  • Злочин 5 ступеня: спричинено тяжку майнову шкоду.

Окремо виділено заволодіння майном із застосуванням насильства або погрози (ст. 6.1.10), що також кваліфікується як злочин 3 ступеня (за умови істотної шкоди).

Нова математика покарань

Проєкт вводить чітку градацію майнової шкоди, яка прив'язана до розрахункової одиниці:

  • Істотна шкода: до 50 розрахункових одиниць (кваліфікується як «провина» — дрібне викрадення).
  • Суттєва шкода: від 50 до 500 одиниць.
  • Значна шкода: від 500 до 5 000 одиниць.
  • Тяжка шкода: понад 5 000 одиниць.

Що таке «чуже майно»?

Новий кодекс також дає чітке визначення об'єкта злочину. Чужим майном вважаються речі, кошти, цифрові активи та права, які:

  • Мають власника і не перебувають у володінні винного.
  • Мають власника і перебувають у законному володінні винного (наприклад, оренда), але привласнюються ним незаконно.

Ця реформа є не просто косметичною правкою, а повною перебудовою архітектури кримінального права України, що має на меті спростити кваліфікацію злочинів та осучаснити підходи до покарань за майнові правопорушення.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Коментарі - 1

Перший Потужний
Перший Потужний
29 грудня 2025, 15:25
#
А для чого? Поліцаї і так часто губляться в статтях, і за показаннями колишніх поліцаїв, самі поліцаї знають виключно ті статті, за котрі, цитую «дрюкають на планьорках», тож сенс такої «зміни», красти не перестануть, як і кількість розкриттів по таких злочинах не збільшиться, тому все що подається під грифом «відмовитися від радянської спадщини» — це якась єрунда) ну, бо воно вже в історії, можна спалити всі підручники на рос, завалити всі пам`ятники пов`язані бодай якось з рф, але від цього історію не зміниш) І тому, народу України то під соусом «вимагає МВФ», то під соусом «відмовитися від радянської спадщини» подають всяку хрінь, котра не має реального сенсу, котра нічого взагалі не змінює реально, це називається зміна заради зміни, а в контексті держави, це чисто освоїти якусь частинку коштів, адже на «розробку» цієї «геніальної» зміни залучалися люди, котрим платять бабло з казни.
Короче, це із циклу «перейменуємо всі вулиці, але в нас буде мером Харкова пан Адольфович», от під час війни це найважливіше, більше ж немає чим займатися)
Так само як і «шаги», корі через 5−10 років запропонують перейменувати в «кроки», щоб «ще більше піти від кацапського імпереалізму»)))

Це називається патріотичний іді о ти зм, коли з нотками видуманого патріотизму, пропонують всяку дурість, головне щоб там хоча б віддалено був присутній натягнутий за вуха «патріотизм», тоді це можна вже подавати на широкий загал.
