Робоча група з розробки нового Кримінального кодексу України пропонує відмовитися від радянської спадщини та повністю змінити логіку кваліфікації злочинів проти власності. Звичні для юристів та громадян статті — крадіжка, грабіж, розбій, шахрайство та вимагання — можуть зникнути із законодавства, пише Судово-юридична газета.
З Кримінального кодексу планують вилучити поняття грабіж, розбій та шахрайство
Зміна філософії: від «форми» до «розміру»
Автори проєкту пропонують відійти від класифікації злочину за способом його вчинення (таємно, відкрито чи з обманом). Натомість головним критерієм тяжкості злочину стане розмір завданої майнової шкоди.
Розробники пояснюють це так: для злочинів проти власності визначальною ознакою є сума збитків. Спосіб вчинення (наприклад, зухвалість грабіжника порівняно з тихістю крадія) характеризує особу злочинця, але не змінює суті економічного злочину.
Що прийде на заміну?
Замість десятка різних статей запроваджується уніфіковане поняття — «викрадення чужого майна».
Під цю категорію підпадатимуть дії, вчинені:
- Таємно (аналог крадіжки).
- Відкрито (аналог грабежу).
- З обманом чи зловживанням довірою (аналог шахрайства).
Усі ці дії кваліфікуватимуться за єдиними статтями залежно від суми збитків (рухоме майно):
- Злочин 1 ступеня: спричинено суттєву майнову шкоду.
- Злочин 3 ступеня: спричинено значну майнову шкоду.
- Злочин 5 ступеня: спричинено тяжку майнову шкоду.
Окремо виділено заволодіння майном із застосуванням насильства або погрози (ст. 6.1.10), що також кваліфікується як злочин 3 ступеня (за умови істотної шкоди).
Нова математика покарань
Проєкт вводить чітку градацію майнової шкоди, яка прив'язана до розрахункової одиниці:
- Істотна шкода: до 50 розрахункових одиниць (кваліфікується як «провина» — дрібне викрадення).
- Суттєва шкода: від 50 до 500 одиниць.
- Значна шкода: від 500 до 5 000 одиниць.
- Тяжка шкода: понад 5 000 одиниць.
Що таке «чуже майно»?
Новий кодекс також дає чітке визначення об'єкта злочину. Чужим майном вважаються речі, кошти, цифрові активи та права, які:
- Мають власника і не перебувають у володінні винного.
- Мають власника і перебувають у законному володінні винного (наприклад, оренда), але привласнюються ним незаконно.
Ця реформа є не просто косметичною правкою, а повною перебудовою архітектури кримінального права України, що має на меті спростити кваліфікацію злочинів та осучаснити підходи до покарань за майнові правопорушення.
Короче, це із циклу «перейменуємо всі вулиці, але в нас буде мером Харкова пан Адольфович», от під час війни це найважливіше, більше ж немає чим займатися)
Так само як і «шаги», корі через 5−10 років запропонують перейменувати в «кроки», щоб «ще більше піти від кацапського імпереалізму»)))
Це називається патріотичний іді о ти зм, коли з нотками видуманого патріотизму, пропонують всяку дурість, головне щоб там хоча б віддалено був присутній натягнутий за вуха «патріотизм», тоді це можна вже подавати на широкий загал.