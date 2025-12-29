З Кримінального кодексу планують вилучити поняття грабіж, розбій та шахрайство

Робоча група з розробки нового Кримінального кодексу України пропонує відмовитися від радянської спадщини та повністю змінити логіку кваліфікації злочинів проти власності. Звичні для юристів та громадян статті — крадіжка, грабіж, розбій, шахрайство та вимагання — можуть зникнути із законодавства, пише Судово-юридична газета.

Зміна філософії: від «форми» до «розміру»

Автори проєкту пропонують відійти від класифікації злочину за способом його вчинення (таємно, відкрито чи з обманом). Натомість головним критерієм тяжкості злочину стане розмір завданої майнової шкоди.

Розробники пояснюють це так: для злочинів проти власності визначальною ознакою є сума збитків. Спосіб вчинення (наприклад, зухвалість грабіжника порівняно з тихістю крадія) характеризує особу злочинця, але не змінює суті економічного злочину.

Що прийде на заміну?

Замість десятка різних статей запроваджується уніфіковане поняття — «викрадення чужого майна».

Під цю категорію підпадатимуть дії, вчинені:

Таємно (аналог крадіжки).

Відкрито (аналог грабежу).

З обманом чи зловживанням довірою (аналог шахрайства).

Усі ці дії кваліфікуватимуться за єдиними статтями залежно від суми збитків (рухоме майно):

Злочин 1 ступеня: спричинено суттєву майнову шкоду.

Злочин 3 ступеня: спричинено значну майнову шкоду.

Злочин 5 ступеня: спричинено тяжку майнову шкоду.

Окремо виділено заволодіння майном із застосуванням насильства або погрози (ст. 6.1.10), що також кваліфікується як злочин 3 ступеня (за умови істотної шкоди).

Нова математика покарань

Проєкт вводить чітку градацію майнової шкоди, яка прив'язана до розрахункової одиниці:

Істотна шкода: до 50 розрахункових одиниць (кваліфікується як «провина» — дрібне викрадення).

Суттєва шкода: від 50 до 500 одиниць.

Значна шкода: від 500 до 5 000 одиниць.

Тяжка шкода: понад 5 000 одиниць.

Що таке «чуже майно»?

Новий кодекс також дає чітке визначення об'єкта злочину. Чужим майном вважаються речі, кошти, цифрові активи та права, які:

Мають власника і не перебувають у володінні винного.

Мають власника і перебувають у законному володінні винного (наприклад, оренда), але привласнюються ним незаконно.

Ця реформа є не просто косметичною правкою, а повною перебудовою архітектури кримінального права України, що має на меті спростити кваліфікацію злочинів та осучаснити підходи до покарань за майнові правопорушення.