У даркнеті знайшли «злий ChatGPT» для злочинів

Експерти з кібербезпеки компанії Resecurity б'ють на сполох: у тіньовому інтернеті з'явився новий потужний інструмент — DIG AI. Це повністю нецензурований асистент на базі штучного інтелекту, який допомагає злочинцям створювати все: від інструкцій з виготовлення вибухівки до контенту сексуального насильства над дітьми. Про це повідомляється на сайті компанії.

За даними аналітиків, сплеск активності використання цього інструменту припав на свята наприкінці 2025 року, і це лише початок — хакери готуються до масштабних атак під час Зимової Олімпіади в Мілані та ЧС-2026 з футболу.

Що таке DIG AI?

DIG AI — це так звана «темна» велика мовна модель (Dark LLM). На відміну від ChatGPT чи Google Gemini, які мають етичні запобіжники, DIG AI «знятий з гальм».

Доступність: Інструмент розміщено в мережі Tor, він не вимагає реєстрації та доступний у кілька кліків.

Технологія: Автор під ніком Pitch стверджує, що сервіс базується на зломаній версії ChatGPT Turbo.

Можливості: Генерація шкідливого коду, фішингових листів, сценаріїв шахрайства та інструкцій для терористичної діяльності.

Головні загрози

Найбільше занепокоєння викликає універсальність інструменту. Resecurity підтвердили, що DIG AI створює гіперреалістичні зображення та відео насильства над дітьми або модифікує фото реальних дітей. Це створює нові виклики для правоохоронців, адже такий контент важко відрізнити від реального, а законодавство багатьох країн ще не адаптоване до «синтетичних» злочинів.

Також доступна генерація покрокових інструкцій зі створення вибухових пристроїв та зброї й автоматизація створення бекдорів для вебсайтів та написання вірусів.

Криміналізація ШІ

Поява DIG AI свідчить про новий етап війни в кіберпросторі. Якщо раніше злочинці використовували FraudGPT чи WormGPT для текстових афер, то тепер вони отримали мультимодальний інструмент для тяжких злочинів. В той час як світова спільнота намагається регулювати етичний ШІ, у даркнеті формується паралельна індустрія, де ШІ виступає головним знаряддям.