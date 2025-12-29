Multi від Мінфін
29 грудня 2025, 13:07

Підсумки 2025 року: як !Fest Coffee Mission масштабує specialty-ринок

Кава давно перестала бути просто напоєм. Для економіки це стабільний споживчий товар, для бізнесу — ринок із прогнозованим попитом, а для інвесторів — інструмент диференціації. Саме тому навіть у періоди макроекономічної турбулентності кавовий сегмент демонструє витривалість, а specialty-напрям — зростання швидше за середньоринкове.

Кава давно перестала бути просто напоєм.

2025 рік став показовим для !Fest Coffee Mission — компанії, що працює у форматі прямого імпорту зеленої кави та системно розвиває specialty-ринок в Україні.

Масштаб у цифрах

За підсумками 2025 року !Fest Coffee Mission імпортувала близько 1,9 тис. тонн зеленої кави. У перерахунку — це приблизно 230 млн чашок еспресо. Але ключовим є не обсяг як такий, а його структура: близько 80% цього обсягу вже реалізовано або законтрактовано клієнтами обсмажчиками та роздрібними мережами. Це прямий індикатор сталого професійного попиту, а не ситуативних закупівель.

Диверсифікований ланцюг постачання

У 2025 році географія імпорту виглядала так:

45% — Африка,

31% — Центральна Америка,

23% — Південна Америка.

Компанія співпрацювала з 33 фермерами та кооперативами, поєднуючи довгострокові контракти з контролем якості на кожному етапі. Такий підхід зменшує ризики перебоїв постачання і водночас дозволяє працювати з прогнозованою собівартістю — критичний фактор у період валютних коливань.

Фінансова модель як запорука прогнозованого успіху

Ще з 2024 року !Fest Coffee Mission використовує корпоративні облігації як інструмент фінансування оборотного капіталу. Для компанії це — можливість планувати закупівлі наперед і своєчасно оплачувати контракти з міжнародними постачальниками.

Для інвесторів модель виглядає так:

  • фіксований річний дохід — 8,88%,
  • прив’язка до курсу долара США,
  • щоквартальні купонні виплати,
  • виплати та погашення — у гривні з урахуванням поточного курсу,
  • у разі девальвації гривні дохід автоматично коригується.

Фактично йдеться про фінансовий інструмент, який поєднує реальний товарний бізнес і захист від валютних ризиків.

У 2025 році компанія також адаптувала інвестиційний інструмент під запит приватних інвесторів. Прислухаючись до зворотного зв’язку ринку, !Fest Coffee Mission зменшила поріг входу в корпоративні облігації. Відтепер мінімальна сума інвестицій становить 10 000 грн, що робить інструмент доступним не лише для великих інвесторів, а й для приватних осіб, які хочуть диверсифікувати портфель та інвестувати у реальний бізнес із прозорою економікою.

Що це означає для ринку та інвесторів

Це ще один приклад того, як товарний бізнес може поєднувати операційну ефективність із гнучкими фінансовими рішеннями. Для українського specialty-ринку це означає посилення професійної інфраструктури та доступ до стабільних обсягів якісної сировини. Для інвесторів — участь у зрозумілій моделі з прозорою економікою, де за фінансовими показниками стоїть реальний продукт і реальний попит.

Якщо спростити: у 2025 році !Fest Coffee Mission інвестував не в «тренд на каву», а в системний ринок, який уже довів свою стійкість. А це — саме те, що зазвичай і цікавить фінансову аудиторію.

Джерело: Мінфін
Новини по темі
