Американський бізнес на межі: банкрутства б'ють рекорди

Кількість корпоративних банкрутств у США продовжила зростати у 2025 році і за 11 місяців оновила максимум із закінчення світової фінансової кризи 15 років тому, повідомляє S&P Global Market Intelligence.

Корпоративні дефолти поновили 15-річний максимум

З початку року до кінця листопада не менше 717 компаній оголосили про неспроможність — на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і більше, ніж за весь 2024 рік загалом (686). 2010 року було подано 828 заяв про банкрутство.

Статистика враховує компанії, що торгуються на біржі, обсяг активів або зобов'язань яких на момент подачі документів про банкрутство становив не менше $2 млн, або фірми, що не торгуються на біржі, з активами або зобов'язаннями понад $10 млн.

Що вплинуло

Головними негативними факторами для американських компаній стали інфляція та високі відсоткові ставки, а також торговельна політика адміністрації президента США Дональда Трампа.

При цьому найбільш значне зростання числа банкрутств спостерігалося в промисловому секторі, який обіцяв підтримувати Трамп, але який сильніше за інших постраждав від збільшення витрат на закупівлю іноземної сировини та комплектуючих. За 11 місяців цього року 110 промислових компаній оголосили про банкрутство, сектор втратив понад 70 тис. робочих місць.

Ще одним проблемним сектором економіки у році, що минає, стало виробництво споживчих товарів не першої необхідності (85 банкрутств). Цей сегмент включає рітейлерів, також зіткнулися зі зростанням цін на товари і необхідністю або підвищувати цінники, або приймати додаткові витрати на себе на шкоду прибутку.

«Ці компанії чудово розуміють, що рядові американці відчувають кризу доступності, — наводить слова професора Школи менеджменту при Єльському університеті Джеффрі Зонненфельда Washington Post. — Вони роблять все можливе, щоб нівелювати негативний вплив мит і високих ставок, але їх можливості обмежені. Компанії, здатні впливати на ціни, з часом».

За даними консалтингової компанії Cornerstone Research, у першому півріччі 17 компаній на момент подання заяви про банкрутство мали зобов'язання на суму не менше ніж $1 млрд. Це максимальний показник за півріччя з ковидного 2020 року. До них, зокрема, належать рітейлери At Home та Forever 21.

Хто збанкрутував

У році, що минає, збанкрутували такі великі компанії, як Spirit Airlines (авіакомпанія-лоукостер, вдруге менш ніж за рік), виробник електровантажівок Nikola Corp., біотехнологічна 23andMe Holding, а також виробник роботів-пилососів iRobot, що здійснив революцію в сегменті на початку року.