29 грудня 2025, 13:44

Світовий ринок M&A у 2025 році досяг $4,5 трлн

Обсяг угод злиття та поглинання у світі в 2025 році перевищив $4 трлн вперше з 2021 року і досяг $4,5 трлн, пише Financial Times з посиланням на дані London Stock Exchange Group.

Обсяг угод злиття та поглинання у світі в 2025 році перевищив $4 трлн вперше з 2021 року і досяг $4,5 трлн, пише Financial Times з посиланням на дані London Stock Exchange Group.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЯк змінився показникЦе другий за величиною показник більш ніж за 40 років спостережень, що поступається лише рекордному пандемійному буму 2021 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінився показник

Це другий за величиною показник більш ніж за 40 років спостережень, що поступається лише рекордному пандемійному буму 2021 року. Зростання забезпечило рекордний за всю історію обсяг мегаугод: протягом року було укладено 68 угод вартістю не менше ніж $10 млрд кожна.

«Я не бачив M&A такого масштабу вже десять років — це угоди, які дійсно трансформують цілі галузі», — зазначив Тоні Кім, співпрезидент інвестбанку Centerview Partners.

Як зазначає газета, активність на ринку M&A зросла майже на 50% порівняно з 2024 роком на тлі сильних фондових ринків, доступного фінансування та пом'якшення регуляторних ризиків насамперед у США.

За оцінками LSEG, інвестиційно-банківські комісії досягли близько $135 млрд: другого за величиною рівня історії. Більше половини глобального обсягу угод припало на США, де було укладено угоди на $2,3 трлн.

«Апетит до ризику зараз високий, а умови фінансування та антимонопольна середовище сприятливі — в результаті ми бачимо режим „всі системи включені“ для більшості угод», — сказав Марк Макмастер, глобальний керівник M&A в Lazard.

До найбільших M&A-сюжетів року належить боротьба Netflix і Paramount за Warner Bros Discovery, а також мегазлиття залізничних компаній Union Pacific і Norfolk Southern, яке має створити трансконтинентального оператора з оцінкою близько $250 млрд.

Учасники ринку зазначають, що компанії стали з більшим бажанням брати на себе регуляторні ризики заради стратегічних трансформацій: цьому сприяв курс адміністрації Дональда Трампа на ослаблення антимонопольного нагляду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
