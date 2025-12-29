ООН зібрала лише половину коштів для України у 2025 році

Міжнародна підтримка гуманітарних потреб України демонструє тривожну тенденцію до зниження. Станом на 26 грудня 2025 року План гуманітарного реагування для України профінансовано лише на 51,8%, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані ООН.

Це різке падіння порівняно з минулим роком: наприкінці 2024-го аналогічний план мав покриття у 70%. Ситуація ускладнюється тим, що цьогорічний план був заздалегідь скорочений — ООН запитувала на $0,5 млрд менше, ніж торік, але навіть цю зменшену суму зібрати не вдалося.

Динаміка падіння допомоги

Статистика за роки повномасштабної війни показує невтішну траєкторію зниження донорської активності:

2022 рік: План ($4,29 млрд) профінансовано на 87,9%. Загальна допомога (з іншими джерелами) сягнула $4,55 млрд.

2023 рік: План ($3,95 млрд) профінансовано на 73,9%. Загальна допомога — $3,61 млрд.

2024 рік: План ($3,11 млрд) профінансовано на 77%. Загальна допомога — $2,65 млрд.

2025 рік: План ($2,63 млрд) профінансовано на 51,8%. Загальна допомога наразі складає лише $1,5 млрд.

Наслідки: скорочення програм виживання

В ООН наголошують, що «різке раптове скорочення фінансування» вже має наслідки. Гуманітарні організації змушені зупиняти критично важливі проєкти. Найбільші прогалини виникли у таких сферах:

Водопостачання та санітарія.

Охорона здоров’я.

Грошова допомога населенню.

Соціально-правовий захист.

Особливо страждають місцеві неурядові організації, які часто є безпосередніми виконавцями програм на місцях.

Допомога біженцям також під загрозою

Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) також звітує про дефіцит коштів.

Потреби всередині України профінансовані лише на 44% (проти 55% торік).

Регіональний план підтримки біженців за кордоном покритий лише на 32% (проти 37% торік).

Хто продовжує допомагати

Попри загальний спад, низка партнерів продовжує виділяти значні кошти. Топ-5 донорів Плану гуманітарного реагування у 2025 році: