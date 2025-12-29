Міжнародна підтримка гуманітарних потреб України демонструє тривожну тенденцію до зниження. Станом на 26 грудня 2025 року План гуманітарного реагування для України профінансовано лише на 51,8%, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані ООН.
ООН зібрала лише половину коштів для України у 2025 році
Це різке падіння порівняно з минулим роком: наприкінці 2024-го аналогічний план мав покриття у 70%. Ситуація ускладнюється тим, що цьогорічний план був заздалегідь скорочений — ООН запитувала на $0,5 млрд менше, ніж торік, але навіть цю зменшену суму зібрати не вдалося.
Динаміка падіння допомоги
Статистика за роки повномасштабної війни показує невтішну траєкторію зниження донорської активності:
- 2022 рік: План ($4,29 млрд) профінансовано на 87,9%. Загальна допомога (з іншими джерелами) сягнула $4,55 млрд.
- 2023 рік: План ($3,95 млрд) профінансовано на 73,9%. Загальна допомога — $3,61 млрд.
- 2024 рік: План ($3,11 млрд) профінансовано на 77%. Загальна допомога — $2,65 млрд.
- 2025 рік: План ($2,63 млрд) профінансовано на 51,8%. Загальна допомога наразі складає лише $1,5 млрд.
Наслідки: скорочення програм виживання
В ООН наголошують, що «різке раптове скорочення фінансування» вже має наслідки. Гуманітарні організації змушені зупиняти критично важливі проєкти. Найбільші прогалини виникли у таких сферах:
- Водопостачання та санітарія.
- Охорона здоров’я.
- Грошова допомога населенню.
- Соціально-правовий захист.
Особливо страждають місцеві неурядові організації, які часто є безпосередніми виконавцями програм на місцях.
Допомога біженцям також під загрозою
Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) також звітує про дефіцит коштів.
Потреби всередині України профінансовані лише на 44% (проти 55% торік).
Регіональний план підтримки біженців за кордоном покритий лише на 32% (проти 37% торік).
Хто продовжує допомагати
Попри загальний спад, низка партнерів продовжує виділяти значні кошти. Топ-5 донорів Плану гуманітарного реагування у 2025 році:
- Європейська Комісія — $249,8 млн.
- Норвегія — $179,1 млн.
- Німеччина — $170,3 млн.
- США — $148,6 млн.
- Велика Британія — $103,6 млн.
