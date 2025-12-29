Multi від Мінфін
Бонус від Мінфіну
Спецпроєкти
29 грудня 2025, 12:55

Експосол Німеччини Анка Фельдгузен стане новим бізнес-омбудсменом України

Міністерство економіки України оприлюднило проєкт розпорядження Кабміну про призначення Анки Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена України. Відповідне повідомлення з’явилося на сайті відомства.

Міністерство економіки України оприлюднило проєкт розпорядження Кабміну про призначення Анки Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена України.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кандидатуру Фельдгузен було затверджено Наглядовою радою Ради бізнес-омбудсмена ще місяць тому — 25 листопада 2025 року. Тепер рішення має офіційно закріпити уряд.

Хто така Анка Фельдгузен

Призначення Анки Фельдгузен є знаковою подією, оскільки вона є добре відомим і авторитетним дипломатом в Україні.

З 2019 по 2023 рік вона обіймала посаду Надзвичайного і Повноважного Посла Німеччини в Україні.

Вона вільно володіє українською мовою та має глибоке розуміння політичного та економічного контексту країни, працюючи на різних дипломатичних посадах у Києві ще з 90-х років.

Чим займатиметься новий омбудсмен

Головне завдання Ради бізнес-омбудсмена — бути незалежним арбітром у суперечках між бізнесом та державними органами.

«Рада бізнес-омбудсмена є інституцією, що допомагає підприємцям у позасудовому порядку захищати законні права та інтереси у взаємодії з органами державної влади. Безперервність її роботи — критично важлива для довіри бізнесу до державних інституцій», — йдеться у поясненні Мінекономіки.

Очікується, що досвід Фельдгузен допоможе у зниженні адміністративних бар'єрів для підприємців та покращенні інвестиційного клімату через ефективний діалог з владою.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
