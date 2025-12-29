Біткоїн повернувся до позначки вище $90 000

29 грудня котирування першої криптовалюти подолали рубіж у $90 000. Ціна Ethereum піднялася вище $3000. Про це пише forklog.

На момент написання, згідно з даними інтерактивної карти «Мінфіну», цифрове золото торгується за $89 519, ефір — за $3011.

Причина незначного зростання

Директор з інвестицій ReserveOne Inc. Себастьян Беа пов'язав поточний імпульс із діями роздрібних учасників.

На його думку, висхідний рух обумовлений активністю короткострокових трейдерів, які збільшують позиції на ринку ф'ючерсів.

Відновлення провідних активів пофарбувало топ-10 криптовалют із капіталізації в зелений колір. Альткоїни демонструють позитивну динаміку, відіграваючи недавнє падіння.

Різкий імпульс нагору спровокував хвилю ліквідацій — на $169,86 млн. З них $45,37 млн припало на ефір.

Незважаючи на відскок цін, настрої учасників ринку залишаються пригніченими. Популярний індикатор вказує на екстремальний страх вже 16 днів.

Біткоїн vs Драгметали

Незважаючи на поточний затишок у криптовалютах, на довгій дистанції цифрові активи значно випереджають метали.

Аналітик Адам Лівінгстон підрахував, що з 2015 року біткоїн виріс на 27 701%. За цей період срібло додало лише 405%, а золото — 283%.

Відомий критик криптовалют Пітер Шіфф заперечив Лівінгстону, запропонувавши оцінювати динаміку за останні чотири роки, а не десять. На його думку, «час біткоїна минув».