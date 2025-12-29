YouTube «захоплюють» неякісні відео, створені ШІ

YouTube переповнений низькоякісним контентом, згенерованим нейромережами. Згідно з новим дослідженням компанії Kapwing, понад 20% відео, які алгоритм пропонує новим користувачам, — це беззмістовні ролики, створені для накрутки переглядів.

Масштаби проблеми

Дослідники проаналізували 15 000 найпопулярніших каналів світу (топ-100 у кожній країні). Результати вражають:

278 топових каналів повністю складаються з AI-відео.

Сумарно вони зібрали 63 млрд переглядів та 221 млн підписників.

Річний дохід цієї «індустрії» на платформі оцінюють у $117 млн.

Експеримент із новим, «чистим» акаунтом показав, що зі 500 перших рекомендованих відео 104 виявилися згенерованим ШІ. Третина контент —безглузді відео, створені виключно для утримання уваги.

Цей контент часто не має сюжету, є сюрреалістичним і орієнтованим на дітей або невибагливого глядача.

Український слід

Цікаво, що значна частина такого контенту виробляється в країнах із середнім рівнем доходу, де є хороший доступ до інтернету, а дохід від монетизації YouTube перевищує середню зарплату.

Журналіст Макс Рід, який досліджує цю тему, зазначає:

«Здебільшого це країни з середнім рівнем доходу, такі як Україна, багато людей в Індії, Кенії, Нігерії, Бразилії та В'єтнамі. Це місця з відносною свободою доступу до соціальних мереж».

Люди в цих регіонах купують курси зі створення вірусного AI-контенту і перетворюють це на бізнес, завалюючи платформи тисячами однотипних відео, щоб догодити алгоритмам.

Реакція YouTube

Представник YouTube заявив, що генеративний ШІ — це лише інструмент, який можна використовувати як для якісного, так і для поганого контенту. Платформа обіцяє видаляти відео лише в тому випадку, якщо вони порушують правила спільноти, незалежно від того, хто їх створив — людина чи машина.