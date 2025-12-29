Індекс Еспресо: В Україні на 17% подорожчала чашка кави за рік

41 грн, в середньому, коштує чашка еспресо в Україні у грудні цьогоріч. За рік філіжанка кави зросла у ціні на 17%. Загалом у майже 2 рази піднялась ціна на еспресо від початку повномасштабної. Найдорожче нині еспресо на Львівщині, а найдешевше можна посмакувати кавою на Хмельниччині. Про це йдеться у даних Опенадатабот.

Як змінилися ціни на каву

Кава в Україні знову подорожчала: 41 грн сягнула середня ціна чашки еспресо у грудні 2025 року. Це на 17% більше, ніж у грудні торік, коли філіжанку кави можна було придбати за 35 грн. Загалом еспресо подорожчало у майже 2 рази від початку повномасштабної.

Де найдорожча та найдешевша кава

Найдорожче еспресо нині п’ють на Львівщині — в середньому, 47 гривень за чашку. За рік ціна тут зросла на 19%. Регіон уперше за останні роки очолив «кавовий рейтинг», витіснивши багаторічного південного лідера.

Одещина, яка два роки поспіль була рекордсменом за цінами на каву, у грудні 2025 року опинилася на другому місці — 45 гривень за еспресо.

Найдешевше еспресо вже третій рік поспіль можна знайти на Хмельниччині — 33 гривні за чашку. Навіть попри те, що й тут за рік ціна зросла на 18%. За 35 гривень можна випити еспресо у Запорізькій та Кіровоградській областях.

А ось найбільший річний приріст вартості еспресо зафіксований на прифронтовій Сумщині: +26%. Попри це, середня ціна все ще нижча за загальноукраїнську — 36 гривень. Зазначимо, що ще минулого року Сумщина була серед регіонів із найдешевшою кавою.