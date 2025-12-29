Прогноз ринку на 29 грудня 2025 року — 02 січня 2026 року

Минулого тижня ринки працювали в умовах поступового зниження ліквідності напередодні різдвяних свят та обмеженої кількості значущих макроекономічних публікацій. Як зазначають у брокерській компанії XFINE , основна увага ринків була зосереджена на даних зі США, зокрема на оновлених оцінках зростання ВВП за Q3 та показниках інфляції PCE, оприлюднених 23−24 грудня. Ці релізи задали загальний тон торгів, однак в умовах тонкого ринку цінові рухи нерідко посилювалися за рахунок позиціонування та фіксації прибутку наприкінці року.

💶 EUR/USD

Пара EUR/USD завершила тиждень зростанням на 63 пункти (1.1771 проти 1.1708 тижнем раніше) та повністю підтвердила наш помірно бичачий прогноз. У найближчі дні можливе повторне тестування зони опору 1.1800−1.1820. Від цієї області може сформуватися відкат у напрямку 1.1700, при цьому глибша корекція може націлитися на 1.1650−1.1680, а далі — на 1.1575−1.1615. Упевнений прорив 1.1800−1.1820 відкриє шлях до 1.1900−1.1915 та до 1.2000. Слід мати на увазі, що в святкові дні цінові коливання можуть бути спотворені низькою ліквідністю, тому прориви рівнів варто розглядати з обережністю, якщо вони не підтверджуються подальшим рухом.

💹 BTC/USD

bitcoin завершив п’ятницю, 26 грудня, поблизу позначки 87,400, залишаючись у межах вузького діапазону консолідації 86,360−90,580. На початку нового року ключовим фактором залишається ліквідність, тому різкі імпульси можливі навіть за відсутності значущих новинних приводів. Волатильність може розширитися до діапазону 83,800−94,500. Для скасування ведмежого сценарію та відновлення стійкого зростання необхідне закріплення пари вище зони 95,000−100,000, однак наразі це виглядає малоймовірним. У разі пробою підтримки 83,800 наступною ведмежою ціллю стане 80,540.

🛢 Brent

Наш прогноз щодо нафти повністю виправдався. Минулого тижня на тлі «передріздвяної» атаки биків Brent піднялася до 62.17 долара за барель, після чого продавці різко розвернули ринок, опустивши котирування до 60.10, а закриття відбулося на рівні 60.39. Нагадаємо, що 16 грудня ціна вперше з травня опускалася нижче 60.00, і цей рівень залишається ключовою зоною підтримки/опору. У найближчій перспективі можливий відскок до 61.50−63.00 з ризиком повернення до 60.00, а далі — до 58.50 і до мінімуму року 58.17. Закріплення вище 65.00−66.00 скасує ведмежий сценарій та відкриє шлях до відновлення котирувань у район 69.00−70.00.

🥇 XAU/USD

Те, про що неодноразово попереджали аналітики XFINE, відбулося: 23 грудня золото досягло 4,500 доларів за унцію та завершило тиждень на рівні 4,532, зберігаючи впевнений висхідний тренд. В умовах зниженої ліквідності корекційні відкати можуть бути швидкими, однак попит може залишатися стійким, доки утримуються ключові рівні підтримки. Можлива короткострокова корекція в напрямку 4,350−4,380. Водночас пробій нижче 4,250 тимчасово скасує бичачий сценарій і вкаже на ризик глибшої корекції — до 4,170−4,200. У разі відновлення зростання завданням биків у Q1 2026 стане досягнення рівня 4,700, а за сприятливої макроекономічної ситуації — 5,000.

📈 Висновок

На прийдешньому тижні глобальний економічний календар практично порожній, оскільки фінансові ринки працюють зі значно зниженою активністю через свята, а центральні банки та статистичні служби більшості країн закриті або публікують мінімум даних.

Базовий сценарій: нейтральний з помірно бичачим ухилом, поки EUR/USD залишається вище зони 1.1680−1.1700. Для BTC/USD — нейтральний у межах діапазону консолідації, для Brent — нейтральний з помірно ведмежим ухилом. Для XAU/USD — бичачий, з покупками на відкатах від 4,350−4,380 та 4.250.

Аналітичний відділ XFINE