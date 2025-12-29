Світові збори третьої частини «Аватара» сягнули $500 млн

Світові збори фільму «Аватар: Полум'я та попіл» режисера Джеймса Кемерона сягнули $500 млн. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

За даними The Hollywood Reporter, збори третього «Аватара» подолали позначку $500 млн на Різдво 25 грудня. 24 грудня загальна сума зборів у домашньому прокаті в Північній Америці склала $129,2 млн, а за кордоном — $353,6 млн.

Раніше Джеймс Кемерон заявляв, що зйомки четвертого фільму за «Аватаром» завершено наполовину.

«Ми повністю написали п'ятий фільм, і я маю ідеї для шостого і сьомого, хоча я, ймовірно, передам естафету [іншому кінематографісту] на той момент», — зазначав режисер.

Про що фільм

«Аватар: Полум'я і попіл» — третя частина фільмів Кемерона про планету Пандора. Попередня стрічка «Аватар: Шлях води», яка вийшла в 2022 році, розповідала про те, як землянин Джейк Саллі, який прийняв образ гуманоїда, і представниця народу наві Нейтирі створили сім'ю і виховують разом дітей. Однак одного разу на Пандору нападають загарбники із Землі, які хочуть забрати всі цінні ресурси планети.

Третя частина, яка вийшла у прокат 19 грудня, розвивається через тиждень після фіналу «Аватар: Шлях води». У цій стрічці сім'я Саллі та Нейтирі стикається з ворожим кланом полум'я та попелу. До головних ролей у триквелі повернулися Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Кейт Уінслет, Сігурні Уівер та інші актори.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», режисер Джеймс Кемерон, чиї фільми є синонімом касового успіху, офіційно приєднався до клубу режисерів-мільярдерів. За оцінками Forbes, статки 71-річного творця «Титаніка» та «Аватару» досягли $1,1 мільярда.