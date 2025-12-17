Режисер «Титаніка» та «Аватар» офіційно став доларовим мільярдером

Режисер Джеймс Кемерон, чиї фільми є синонімом касового успіху, офіційно приєднався до клубу режисерів-мільярдерів. За оцінками Forbes, статок 71-річного творця «Титаніка» та «Аватару» сягнув $1,1 мільярда.

Обігнав навіть Спілберга

Цікаво, що сам режисер свій статус мільярдера заперечує:

«Я б хотів бути мільярдером… Ця „мільярдна штука“ передбачає певні угоди, яких не існувало, по-перше, і, по-друге, щоб стати мільярдером, я мав не витрачати ані цента за 30 років», — пояснив він.

Скільки приніс Аватар

Перший «Аватар» приніс Кемерону понад $350 мільйонів прибутку. Другий — ще $250 мільйонів. А фільм «Аватар: Вогонь і Попіл» прогнозовано збере $2 мільярди. Forbes прогнозує, що особистий прибуток Кемерона від цієї стрічки складе мінімум $200 мільйонів.

Крім того, Кемерон постійно отримує мільйонні ліцензійні відрахування за використання інтелектуальної власності «Аватару» (іграшки, мерч, тематичний парк Disney’s Animal Kingdom).

Але хоч Кемерон обігнав Спілберга за чистотою статків, тобто заробив лише з кіно, його фінанси і близько не досягли рівня інших культових режисерів.

Кажуть, що Спілберг має 7,1 мільярд баксів, Джордж Лукас — 5,3, Пітер Джексон — 1,7, Тайлер Перрі — 1,4. І завершує цю п'ятірку саме Кемерон, зі своїми 1,1 мільярдом доларів.