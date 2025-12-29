В країнах ЕС з січня по листопад було зареєстровано 9 860 092 нових легковиків. Серед цих авто найбільшим попитом користувались моделі бренду Volkswagen, яких за 11 місяців було реалізовано у кількості понад 1,1 млн од. Відносно аналогічного періоду минулого року Volkswagen покращив свої продажі в ЄС на 4,7%. Про це пише «Укравтопром».
29 грудня 2025, 9:49
Топ-бренди продажів нових легкових автомобілів у ЄС
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Топ-10 брендів на ринку нових легковиків ЄС
- Volkswagen — 1 120 050 од. (+4,7%);
- Toyota — 676 625 од. (-6,5%);
- Skoda — 664 142 од. (+10%);
- Renault — 604 236 од. (+6,9%);
- BMW — 586959 од. (+4%);
- Mercedes-Benz — 510 810 од. (+1,4%);
- Dacia — 510 322 од. (+5,2%);
- Peugeot — 509 407 од. (-2,8%);
- Аudi — 476 204 од. (-0,1%);
- Hyundai — 382 582 од. (-1,6%).
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі