Топ-бренди продажів нових легкових автомобілів у ЄС

В країнах ЕС з січня по листопад було зареєстровано 9 860 092 нових легковиків. Серед цих авто найбільшим попитом користувались моделі бренду Volkswagen, яких за 11 місяців було реалізовано у кількості понад 1,1 млн од. Відносно аналогічного періоду минулого року Volkswagen покращив свої продажі в ЄС на 4,7%. Про це пише «Укравтопром».