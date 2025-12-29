Виробник роботів-прибиральників, компанія Dreame, представить свій перший електромобіль у Лас-Вегасі (фото)

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 грудня 2025, 9:10

Виробник роботів-прибиральників, компанія Dreame, представить свій перший електромобіль у Лас-Вегасі (фото)

Відома своїми роботами-прибиральниками компанія Dreame Technology вже кілька місяців наполегливо демонструє наміри представити щонайменше один спортивний електромобіль. Китайські видання тепер стверджують, що анонс намічено на першу половину січня, офіційна презентація має відбутися на CES 2026 у Лас-Вегасі, пише CarNewsChina.

Відома своїми роботами-прибиральниками компанія Dreame Technology вже кілька місяців наполегливо демонструє наміри представити щонайменше один спортивний електромобіль.
Фото: carnewschina

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про електромобіль

При цьому Dreame продовжує демонструвати ескізні зображення машини, яка зовні набуває більш самобутніх рис порівняно з попередніми варіантами дизайну, який безсоромно копіював Bugatti. На ринок перший електромобіль Dreame має вийти у 2027 році. Нові зображення спорткара Dreame дозволяють говорити про наявність у нього монолітної задньої світлотехніки зі складною внутрішньою архітектурою, двох розвинених дифузорів у задньому бампері та антикрила на кромці багажника, яке заходить своїми бічними елементами у бік задніх крил.

У профіль проглядаються чотири двері без зовнішніх ручок, розвинений аеродинамічний обвіс та умовна відсутність передніх стійок, які візуально приховані від зовнішнього спостерігача та створюють відчуття авіаційного кокпіту. Передбачається, що гальмівні механізми використовуватимуть вуглекерамічні елементи.

Про силову установку та трансмісію офіційних даних немає, але чутки приписують спорткару Dreame наявність понад 1000 кінських сил і суто електричну основу. До 100 км/год машина повинна прискорюватись менш ніж за дві секунди.

Чутки також приписують моделі особливу систему охолодження силової установки, яка використовуватиме холодоагент для підтримки температури на рівні 15 градусів за Цельсієм.

Dreame випускатиме не тільки спортивні електромобілі, а й орієнтовані на найвищий рівень комфорту. Розкішний седан та кросовер також були продемонстровані китайській публіці на ескізах.

Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами