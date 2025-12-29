Виробник роботів-прибиральників, компанія Dreame, представить свій перший електромобіль у Лас-Вегасі (фото)

Відома своїми роботами-прибиральниками компанія Dreame Technology вже кілька місяців наполегливо демонструє наміри представити щонайменше один спортивний електромобіль. Китайські видання тепер стверджують, що анонс намічено на першу половину січня, офіційна презентація має відбутися на CES 2026 у Лас-Вегасі, пише CarNewsChina.

Що відомо про електромобіль

При цьому Dreame продовжує демонструвати ескізні зображення машини, яка зовні набуває більш самобутніх рис порівняно з попередніми варіантами дизайну, який безсоромно копіював Bugatti. На ринок перший електромобіль Dreame має вийти у 2027 році. Нові зображення спорткара Dreame дозволяють говорити про наявність у нього монолітної задньої світлотехніки зі складною внутрішньою архітектурою, двох розвинених дифузорів у задньому бампері та антикрила на кромці багажника, яке заходить своїми бічними елементами у бік задніх крил.

У профіль проглядаються чотири двері без зовнішніх ручок, розвинений аеродинамічний обвіс та умовна відсутність передніх стійок, які візуально приховані від зовнішнього спостерігача та створюють відчуття авіаційного кокпіту. Передбачається, що гальмівні механізми використовуватимуть вуглекерамічні елементи.

Про силову установку та трансмісію офіційних даних немає, але чутки приписують спорткару Dreame наявність понад 1000 кінських сил і суто електричну основу. До 100 км/год машина повинна прискорюватись менш ніж за дві секунди.

Чутки також приписують моделі особливу систему охолодження силової установки, яка використовуватиме холодоагент для підтримки температури на рівні 15 градусів за Цельсієм.

Dreame випускатиме не тільки спортивні електромобілі, а й орієнтовані на найвищий рівень комфорту. Розкішний седан та кросовер також були продемонстровані китайській публіці на ескізах.