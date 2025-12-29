З росії почали йти іноземні бренди, які прийшли після початку війни

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 грудня 2025, 8:48

З росії почали йти іноземні бренди, які прийшли після початку війни

Іноземні бренди стали набагато рідше приходити на російський ринок і частіше йти з росії, підбила підсумки в 2025 консалтингова компанія IBC Realty. Зокрема, вирішили піти багато хто з 60 брендів, які прийшли в країну в 2023—2024 рр., випливає з її звіту, пише The Moscow Times.

Іноземні бренди стали набагато рідше приходити на російський ринок і частіше йти з росії, підбила підсумки в 2025 консалтингова компанія IBC Realty.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Догляд іноземних брендів

За даними компанії, цього року до росії прийшли вдвічі менше міжнародних брендів, ніж у два попередні роки: 12 проти 25 та 23 у 2023−2024 роках. Серед них, вже традиційно після початку війни, найбільше компаній з Італії, Китаю, Туреччини, Білорусії та Казахстану.

Йдуть передусім бренди одягу та взуття. На них припадає половина з 320 магазинів, що закрилися цього року в торгових центрах, підрахувала консалтингова компанія Core.XP.

Магазини нових брендів у 2025 році зайняли 9,7 тис. кв. м приміщень на вулицях і в торгових центрах, проте ті, хто вирішив піти з ринку або скоротити мережу, звільнили майже вдвічі більше — 17,6 тис. кв. м, підрахувала IBC Realty.

За її даними, основна частина закриттів припала на москву: тут міжнародні рітейлери підписали вдвічі менше договорів оренди магазинів, ніж розірвали, роботу припинили 32 магазини. NF Group нарахувала щонайменше 12 fashion-брендів, які цього року залишили росію.

Серед тих, хто вирішив повністю піти з ринку, IBC Realty називає великих турецьких fashion-рітейлерів AC&Co та Mudo, які відкрилися під час буму турецьких брендів у росії в 2023 році.

«Це знакові для турецького ринку бренди, одні з лідерів національного рітейлу. Я знаю, що вони були сильно розчаровані попитом і пішли, тому що не бачили сенсу вкладатися на перспективу і терпіти», — каже консультант з торгівельної нерухомості, який працював із Mudo.

Декілька брендів, що «імпортозамістили» в тому ж 2023 р. компанії, що пішли з російського ринку, тепер скорочують свої мережі магазинів, вказують аналітики IBC Realty. До прикладу вони наводять бренди, що посіли російські магазини модного конгломерату Inditex — Maag (замінив Zara), Dub (колишня Pull & Bear), Vilet (колишня Stradivarius), Ecru (екс-Bershka). Скорочують мережі також італійські OVS та Replay.

Іноземці не витримують замерзання російської економіки та високої конкуренції, пояснюють експерти. Ці фактори тиснуть на всіх рітейлерів, але у міжнародних брендів це посилюється непростим завданням вивести прибуток з країни, та й взагалі взаємодіяти з іноземними штаб-квартирами дається зараз нелегко, каже консультант з нерухомості.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік) и 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами