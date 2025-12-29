З росії почали йти іноземні бренди, які прийшли після початку війни

Іноземні бренди стали набагато рідше приходити на російський ринок і частіше йти з росії, підбила підсумки в 2025 консалтингова компанія IBC Realty. Зокрема, вирішили піти багато хто з 60 брендів, які прийшли в країну в 2023—2024 рр., випливає з її звіту, пише The Moscow Times.

Догляд іноземних брендів

За даними компанії, цього року до росії прийшли вдвічі менше міжнародних брендів, ніж у два попередні роки: 12 проти 25 та 23 у 2023−2024 роках. Серед них, вже традиційно після початку війни, найбільше компаній з Італії, Китаю, Туреччини, Білорусії та Казахстану.

Йдуть передусім бренди одягу та взуття. На них припадає половина з 320 магазинів, що закрилися цього року в торгових центрах, підрахувала консалтингова компанія Core.XP.

Магазини нових брендів у 2025 році зайняли 9,7 тис. кв. м приміщень на вулицях і в торгових центрах, проте ті, хто вирішив піти з ринку або скоротити мережу, звільнили майже вдвічі більше — 17,6 тис. кв. м, підрахувала IBC Realty.

За її даними, основна частина закриттів припала на москву: тут міжнародні рітейлери підписали вдвічі менше договорів оренди магазинів, ніж розірвали, роботу припинили 32 магазини. NF Group нарахувала щонайменше 12 fashion-брендів, які цього року залишили росію.

Серед тих, хто вирішив повністю піти з ринку, IBC Realty називає великих турецьких fashion-рітейлерів AC&Co та Mudo, які відкрилися під час буму турецьких брендів у росії в 2023 році.

«Це знакові для турецького ринку бренди, одні з лідерів національного рітейлу. Я знаю, що вони були сильно розчаровані попитом і пішли, тому що не бачили сенсу вкладатися на перспективу і терпіти», — каже консультант з торгівельної нерухомості, який працював із Mudo.

Декілька брендів, що «імпортозамістили» в тому ж 2023 р. компанії, що пішли з російського ринку, тепер скорочують свої мережі магазинів, вказують аналітики IBC Realty. До прикладу вони наводять бренди, що посіли російські магазини модного конгломерату Inditex — Maag (замінив Zara), Dub (колишня Pull & Bear), Vilet (колишня Stradivarius), Ecru (екс-Bershka). Скорочують мережі також італійські OVS та Replay.

Іноземці не витримують замерзання російської економіки та високої конкуренції, пояснюють експерти. Ці фактори тиснуть на всіх рітейлерів, але у міжнародних брендів це посилюється непростим завданням вивести прибуток з країни, та й взагалі взаємодіяти з іноземними штаб-квартирами дається зараз нелегко, каже консультант з нерухомості.