Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення додаткового фінансування для потреб сектору оборони. Йдеться про 3,1 млрд грн, які будуть передані Міністерству оборони України. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
27 грудня 2025, 13:14
Кабмін додатково спрямував 3,1 млрд грн на озброєння та ремонт техніки ЗСУ
На що витратять кошти
Додатковий фінансовий ресурс буде розподілений за кількома стратегічними напрямками:
- Розвиток та закупівля: придбання нових зразків озброєння;
- Модернізація: покращення технічних характеристик наявної зброї;
- Ремонт: відновлення пошкодженої або застарілої військової техніки.
Звідки взялися гроші
Як зазначила Юлія Свириденко, ці кошти не потребували нових запозичень чи збільшення податкового навантаження. Суму у 3,1 млрд грн вдалося акумулювати завдяки скороченню видатків державного бюджету протягом усього 2025 року.
Джерело: Мінфін
