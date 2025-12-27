Кабмін додатково спрямував 3,1 млрд грн на озброєння та ремонт техніки ЗСУ

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення додаткового фінансування для потреб сектору оборони. Йдеться про 3,1 млрд грн, які будуть передані Міністерству оборони України. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.