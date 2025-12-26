Роздрібна торгівля злетіла на 14% у листопаді

Економічна активність в Україні прискорюється під кінець року. За оперативними даними, оборот роздрібної торгівлі демонструє впевнене зростання, особливо в осінній період.

Річний приріст: За 11 місяців 2025 року (січень-листопад) обсяг торгівлі зріс на 7,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє Держстат.

Листопадовий стрибок: Окремо у листопаді 2025 року зафіксовано різке пожвавлення споживчого попиту — показник зріс на 14,1% порівняно з листопадом 2024 року.

Значне прискорення темпів у листопаді (майже вдвічі більше за середньорічний показник), ймовірно, пов'язане з ефектом «Чорної п’ятниці» та раннім початком сезону передсвяткових закупів. Це свідчить про адаптацію бізнесу та поступове відновлення купівельної спроможності населення.