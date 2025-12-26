Живуть на свої: топ-5 країн і адміністративних одиниць з боргом менше 5% ВВП

У той час як світ потопає в кредитах, а глобальний борг сягнув критичної позначки у 94,7% від світового ВВП, існує клуб країн, якій вдалося уникнути цього тягаря. Згідно з даними МВФ, опублікованими Visual Capitalist, лідером рейтингу став регіон, що живе за рахунок азарту, а Європу в топі представляє лише одна карликова держава.

Лідери рейтингу: Нуль боргів і «ігрова імперія»

Абсолютним лідером 2025 року став Макао (спеціальний адміністративний район Китаю). Його співвідношення боргу до ВВП становить 0,0%. Секрет успіху «азійського Лас-Вегаса» простий: мільярдні доходи від грального бізнесу та здорова фінансова подушка дозволяють уряду взагалі не позичати грошей.

На другому місці — Ліхтенштейн із показником 0,5%. Це єдина європейська країна в десятці. Князівство є унікальним фінансовим центром, де кількість зареєстрованих компаній перевищує кількість жителів (близько 41 000 осіб), а на початку 2025 року вакансій там було більше, ніж усього населення.

Азійська домінація та нафтові гроші

Азія є беззаперечним лідером за кількістю країн із низьким боргом. Це переважно невеликі економіки або нафтові гіганти. Наприклад, Кувейт (6-те місце, 7,3%) завдячує своєю стабільністю «чорному золоту». У 2024 році країна заробила близько $70 млрд на експорті нафти, що забезпечило 80% усіх надходжень до бюджету.