26 грудня 2025, 18:35

Уругвай оголосив війну долару: як місцевих жителів відучуватимуть від «зеленого»

Уругвай, одна з найбільш доларизованих економік Латинської Америки, розпочинає масштабний «хрестовий похід» проти американської валюти. Голова Центрального банку країни Гільєрмо Толоса анонсував пакет заходів, спрямованих на примусове зниження ролі долара в економіці та відродження довіри до національного песо. Про це повідомляє Bloomberg, 26 грудня.

Уругвай, одна з найбільш доларизованих економік Латинської Америки, розпочинає масштабний «хрестовий похід» проти американської валюти.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

За словами Толоси, прив’язаність уругвайців до долара — це звичка часів економічної нестабільності минулого століття, який сьогодні лише шкодить добробуту громадян.

«Ваша купівельна спроможність при інвестуванні в долари буде дуже волатильною. Інвестування в долари в нинішніх умовах — це форма азартної гри, наче в казино», — заявив банкір, звертаючись до бізнес-лідерів.

Толоса аргументує це цифрами: доларові поточні рахунки за останні два десятиліття втратили половину своєї реальної купівельної спроможності в Уругваї.

План дій: батогом і пряником

Вже з наступного року регулятор почне впроваджувати конкретні кроки:

  • Жорсткіші вимоги до банків: Підвищення вимог до капіталу для фінансових установ, що видають кредити в доларах.
  • Стимули для песо: Скасування обов'язкових резервів для деяких депозитів у національній валюті, щоб стимулювати банки активніше кредитувати в песо.
  • Цінники в нацвалюті: Розглядається вимога до бізнесу обов'язково вказувати ціни в песо (зараз нерухомість, авто та дорога техніка в країні номінуються в доларах).

Контраст через річку Ла-Плата

Політика Уругваю виглядає особливо цікаво на тлі його сусіда — Аргентини. Ситуація по різні боки річки Ла-Плата (яка розділяє країни) стала діаметрально протилежною:

В Аргентині президент-лібертаріанць Хав'єр Мілей проводить реформи, дозволяючи виплату зарплат у доларах, і не полишає ідеї взагалі ліквідувати песо та закрити Центробанк.

В Уругваї президент Яманду Орсі та голова Ц Б Толоса намагаються повернути суверенітет національної валюти.

Реальна картина

Завдання перед владою стоїть амбітне, адже понад дві третини (66%) банківських депозитів в Уругваї досі зберігаються в доларах США. Населення звикло довіряти долару через історично високу інфляцію.

Щоб змінити психологію громадян, владі доведеться довести, що вона здатна утримувати інфляцію під контролем. Наразі Уругваю це вдається: інфляція тримається в цільовому діапазоні 3−6% вже два з половиною роки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
