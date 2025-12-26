НБУ визначив, яким буде курс гривні у понеділок

Нацбанк визначив нові курси валют на понеділок, 29 грудня. Згідно з даними регулятора, курси долара та євро зросли.

На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 42,06 грн. Це на 13 копійок більше, ніж у п'ятницю (41,93).

Історичний максимум долара: 42,40 (26.11.2025).

Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 49,56, що на 13 копійки більше, ніж у п'ятницю (49,43).

Історичний максимум євро: 49,68 (25.12.2025)

Курс польського злотого

НБУ на понеділок встановив такий курс польського злотого: 11,6975 (у п'ятницю курс був 11,7401).

