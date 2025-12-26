Сектор RWA став лідером прибутковості у 2025 році

Сектор токенізованих активів реального світу (RWA) продемонстрував найвищу середню дохідність у криптоіндустрії за 2025 рік. Показник склав 185,8%, що зробило цей напрям головним фаворитом інвесторів на фоні загальної ринкової корекції. Про це йдеться у новому звіті CoinGecko.

Драйвери зростання та зміна динаміки

Успіх RWA-сектору забезпечили три ключові проєкти, чиї токени показали аномальне зростання:

Keeta Network: +1794,9% з початку року;

Zebec Network: +217,3%;

Maple Finance: +123,0%.

Попри лідерство, аналітики зауважують, що темпи зростання сегмента значно сповільнилися порівняно з 2024 роком, коли дохідність RWA сягала неймовірних 819,5%.

Хто ще залишився «у плюсі»

Лише два інші наративи змогли завершити рік із позитивним результатом:

Блокчейни першого рівня (L1): дохідність +80,3%. Основними рушіями стали орієнтовані на конфіденційність Zcash (+691,3%) та Monero (+143,6%).

Категорія «Made in America»: зростання на 30,6%. Цікаво, що цей показник був досягнутий виключно завдяки успіхам Zcash, який компенсував просідання інших американських активів.

Аутсайдери року: від AI до GameFi

Більшість популярних раніше секторів завершили 2025 рік із суттєвими збитками.

AI-токени: попри хайп, сектор впав на 50,18%. Ринковий тренд змогли проігнорувати лише одиниці, як-от Alchemist AI та Kite.

GameFi та DePIN: стали головними розчаруваннями року, продемонструвавши падіння на 75,16% та 76,74% відповідно. Порівняно з минулим роком, капіталізація цих сегментів скоротилася майже вдвічі.

Екосистема Solana — велика популярність, але значні втрати

Наратив Solana Ecosystem показав третій за величиною спад — 64,2%, попри найвищий рівень зацікавленості серед блокчейн-екосистем. Єдиним токеном, що завершив рік з мінімальним зростанням, став Jupiter (JLP).

Для порівняння: найприбутковіші наративи 2024 року

У 2024 році ситуація була кардинально іншою:

AI — +2 939,8%

Мемкоїни — +2 185,1%

RWA — +819,5%

Дослідження

У дослідженні розглянуто ефективність найпопулярніших криптовалютних наративів з 1 січня по 22 грудня 2025 року та з 1 січня по 29 грудня 2024 року. Ефективність наративів розраховувалась на основі даних CoinGecko для середньодобової прибутковості ціни 10 найбільших та найрепрезентативніших токенів кожного наративу порівняно з початком року або першим днем ​​доступних даних про ціни токенів, запущених протягом року.