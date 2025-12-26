Сектор RWA став лідером прибутковості у 2025 році

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 грудня 2025, 16:51

Сектор RWA став лідером прибутковості у 2025 році

Сектор токенізованих активів реального світу (RWA) продемонстрував найвищу середню дохідність у криптоіндустрії за 2025 рік. Показник склав 185,8%, що зробило цей напрям головним фаворитом інвесторів на фоні загальної ринкової корекції. Про це йдеться у новому звіті CoinGecko.

Сектор RWA став лідером прибутковості у 2025 році

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Драйвери зростання та зміна динаміки

Успіх RWA-сектору забезпечили три ключові проєкти, чиї токени показали аномальне зростання:

  • Keeta Network: +1794,9% з початку року;
  • Zebec Network: +217,3%;
  • Maple Finance: +123,0%.

Попри лідерство, аналітики зауважують, що темпи зростання сегмента значно сповільнилися порівняно з 2024 роком, коли дохідність RWA сягала неймовірних 819,5%.

Читайте також: RWA: як токенізація реальних активів змінює світ фінансів у 2025 році

Хто ще залишився «у плюсі»

Лише два інші наративи змогли завершити рік із позитивним результатом:

  • Блокчейни першого рівня (L1): дохідність +80,3%. Основними рушіями стали орієнтовані на конфіденційність Zcash (+691,3%) та Monero (+143,6%).
  • Категорія «Made in America»: зростання на 30,6%. Цікаво, що цей показник був досягнутий виключно завдяки успіхам Zcash, який компенсував просідання інших американських активів.

Аутсайдери року: від AI до GameFi

Більшість популярних раніше секторів завершили 2025 рік із суттєвими збитками.

  • AI-токени: попри хайп, сектор впав на 50,18%. Ринковий тренд змогли проігнорувати лише одиниці, як-от Alchemist AI та Kite.
  • GameFi та DePIN: стали головними розчаруваннями року, продемонструвавши падіння на 75,16% та 76,74% відповідно. Порівняно з минулим роком, капіталізація цих сегментів скоротилася майже вдвічі.

Екосистема Solana — велика популярність, але значні втрати

Наратив Solana Ecosystem показав третій за величиною спад — 64,2%, попри найвищий рівень зацікавленості серед блокчейн-екосистем. Єдиним токеном, що завершив рік з мінімальним зростанням, став Jupiter (JLP).

Для порівняння: найприбутковіші наративи 2024 року

У 2024 році ситуація була кардинально іншою:

  • AI — +2 939,8%
  • Мемкоїни — +2 185,1%
  • RWA — +819,5%

Дослідження

У дослідженні розглянуто ефективність найпопулярніших криптовалютних наративів з 1 січня по 22 грудня 2025 року та з 1 січня по 29 грудня 2024 року. Ефективність наративів розраховувалась на основі даних CoinGecko для середньодобової прибутковості ціни 10 найбільших та найрепрезентативніших токенів кожного наративу порівняно з початком року або першим днем ​​доступних даних про ціни токенів, запущених протягом року.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 40 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами