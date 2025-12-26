Офіційний Пекін оголосив про запровадження санкцій проти 20 американських оборонних компаній та 10 топменеджерів. Це стало відповіддю на нещодавнє схвалення Вашингтоном масштабного пакета озброєнь для Тайваню на суму $11 млрд, повідомляє Bloomberg.
Китай запровадив санкції проти оборонних компаній США через постачання зброї Тайваню
Хто потрапив під обмеження
МЗС Китаю внесло до санкційного списку такі гіганти, як:
- Northrop Grumman Systems Corp.;
- L3Harris Maritime Services;
- Підрозділи Boeing у Сент-Луїсі;
- Компанію Vantor (колишня Maxar Intelligence).
Санкції передбачають заморожування будь-яких активів цих компаній на території Китаю та повну заборону на ведення бізнесу з китайськими структурами.
Серед підсанкційних осіб опинилися впливові фігури техносвіту, зокрема засновник Anduril Industries Палмер Лаккі та гендиректор Vantor Ден Смут. Їм заборонено в'їзд до материкового Китаю, Гонконгу та Макао, а їхні активи в юрисдикції КНР підлягають блокуванню.
Причина ескалації
Приводом для гніву Пекіна став один із найбільших в історії пакетів військової допомоги Тайваню. Держдепартамент США схвалив постачання ракет, дронів та артилерійських систем на суму $11 млрд.
«Будь-які провокації, що перетинають „червону лінію“ у питанні Тайваню, отримають рішучу відповідь. Кожен, хто причетний до продажу зброї острову, поплатиться за свої помилкові дії», — заявили в МЗС Китаю.
Реальний вплив: символізм чи загроза
Експерти зазначають, що ці заходи мають переважно символічний характер. Більшість компаній зі списку і так майже не представлені на китайському ринку, а деякі з них вже перебували в «чорних списках» КНР.
Контекст відносин США та Китаю
Попри санкційну риторику, обидві країни намагаються стабілізувати відносини:
- Торговельне перемир’я: Вашингтон і Пекін домовилися про річну паузу в торговій війні.
- Рідкоземельні метали: Китай гарантував США доступ до критично важливої сировини для виробництва смартфонів та ракет.
- Мита: США, своєю чергою, погодилися знизити мита на низку китайських товарів.
Однак питання Тайваню залишається «найгарячішою» точкою. Сі Цзіньпін у нещодавній розмові з Дональдом Трампом наголосив, що повернення острова під контроль КНР є «невід'ємною частиною післявоєнного міжнародного порядку».
