26 грудня 2025, 16:13

Китай запровадив санкції проти оборонних компаній США через постачання зброї Тайваню

Офіційний Пекін оголосив про запровадження санкцій проти 20 американських оборонних компаній та 10 топменеджерів. Це стало відповіддю на нещодавнє схвалення Вашингтоном масштабного пакета озброєнь для Тайваню на суму $11 млрд, повідомляє Bloomberg.

Китай запровадив санкції проти оборонних компаній США через постачання зброї Тайваню

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Хто потрапив під обмеження

МЗС Китаю внесло до санкційного списку такі гіганти, як:

  • Northrop Grumman Systems Corp.;
  • L3Harris Maritime Services;
  • Підрозділи Boeing у Сент-Луїсі;
  • Компанію Vantor (колишня Maxar Intelligence).

Санкції передбачають заморожування будь-яких активів цих компаній на території Китаю та повну заборону на ведення бізнесу з китайськими структурами.

Серед підсанкційних осіб опинилися впливові фігури техносвіту, зокрема засновник Anduril Industries Палмер Лаккі та гендиректор Vantor Ден Смут. Їм заборонено в'їзд до материкового Китаю, Гонконгу та Макао, а їхні активи в юрисдикції КНР підлягають блокуванню.

Причина ескалації

Приводом для гніву Пекіна став один із найбільших в історії пакетів військової допомоги Тайваню. Держдепартамент США схвалив постачання ракет, дронів та артилерійських систем на суму $11 млрд.

«Будь-які провокації, що перетинають „червону лінію“ у питанні Тайваню, отримають рішучу відповідь. Кожен, хто причетний до продажу зброї острову, поплатиться за свої помилкові дії», — заявили в МЗС Китаю.

Реальний вплив: символізм чи загроза

Експерти зазначають, що ці заходи мають переважно символічний характер. Більшість компаній зі списку і так майже не представлені на китайському ринку, а деякі з них вже перебували в «чорних списках» КНР.

Контекст відносин США та Китаю

Попри санкційну риторику, обидві країни намагаються стабілізувати відносини:

  • Торговельне перемир’я: Вашингтон і Пекін домовилися про річну паузу в торговій війні.
  • Рідкоземельні метали: Китай гарантував США доступ до критично важливої сировини для виробництва смартфонів та ракет.
  • Мита: США, своєю чергою, погодилися знизити мита на низку китайських товарів.

Однак питання Тайваню залишається «найгарячішою» точкою. Сі Цзіньпін у нещодавній розмові з Дональдом Трампом наголосив, що повернення острова під контроль КНР є «невід'ємною частиною післявоєнного міжнародного порядку».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
