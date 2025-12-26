Multi від Мінфін
26 грудня 2025, 15:24

Rolex легалізує перепродаж вживаних годинників, не заробляючи на цьому

Rolex знайшов спосіб боротися зі спекулянтами та підробками на вторинному ринку, не намагаючись на цьому заробити. Три роки тому швейцарський бренд запустив програму сертифікації вживаних годинників, і вона вже змінила правила гри. Про це пише The Wall Street Journal, 26 грудня.

Rolex знайшов спосіб боротися зі спекулянтами та підробками на вторинному ринку, не намагаючись на цьому заробити.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Довіра коштує дорого

Згідно з даними Morgan Stanley, покупці готові платити в середньому на 28% більше за вживаний годинник, сертифікований самим Rolex, ніж за аналогічний екземпляр у звичайних перекупників.

Приклад з моделлю GMT-Master II «Pepsi» наочно демонструє цю різницю:

  • Новий у магазині: $12 150 (але купити майже неможливо, є черги).
  • У звичайних перекупників: $22 750 (щоб не чекати).
  • Сертифікований Rolex: $26 750.

Люди готові переплачувати тисячі доларів за гарантію того, що вони купують не підробку і що складний механізм пройшов офіційне обслуговування.

Стратегія: Контроль замість прибутку

Головна мета Rolex — не заробити, а захистити репутацію. Компанія фактично працює «в нуль» на цій програмі. Схема виглядає так:

  • Офіційні дилери (наприклад, Watches of Switzerland) скуповують вживані годинники.
  • Вони ж їх обслуговують та перевіряють.
  • Rolex лише видає фінальний сертифікат справжності та дворічну гарантію.
  • Ціну встановлює дилер, і весь прибуток залишається у нього.

Це дозволяє Rolex контролювати ринок, де часто зустрічаються підробки, не беручи на свій баланс ризики волатильності цін на вторинному ринку.

Результати

Програма працює. За оцінками WatchCharts, у 2025 році продажі сертифікованих вживаних Rolex перевищать $500 млн. Для одного з найбільших дилерів бренду, Watches of Switzerland, такі годинники вже стали другою за обсягом категорією продажів.

Чому це важливо?

Ринок вживаних швейцарських годинників цього року сягне $25 млрд, що становить половину від обсягу ринку нових годинників. Для порівняння, ринок вживаного люксового одягу та сумок — це лише 13% від первинного.

Rolex показує приклад іншим гігантам (таким як Hermès чи Patek Philippe): ігнорувати вторинний ринок більше не можна. Втручання необхідне для захисту іміджу, навіть якщо воно не приносить прямого прибутку. Коли на кону репутація бренду, який найчастіше у світі підробляють, контроль стає важливішим за маржу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Джерело: Мінфін
