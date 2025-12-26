Multi від Мінфін
26 грудня 2025, 14:13

Google дозволить змінювати адресу пошти без втрати акаунту

Google підготував довгоочікуваний подарунок для користувачів, які роками страждають від незручних або смішних адрес електронної пошти, створених ще у школі. Компанія почала тихе тестування функції, яка дозволить змінити адресу @gmail.com на нову, зберігши при цьому всі дані та доступ до сервісів. Про це повідомляє CNBC з посиланням на оновлені сторінки підтримки.

Google підготував довгоочікуваний подарунок для користувачів, які роками страждають від незручних або смішних адрес електронної пошти, створених ще у школі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як це працюватиме

Згідно з витоком інформації, користувачі зможуть замінити свій існуючий логін на новий без необхідності створювати «чистий» акаунт.

Без втрати даних: Усі ваші листи, файли на Google Drive, фотографії в Google Photos, контакти та історія YouTube залишаються на місці.

Ваша попередня пошта не зникає безслідно. Вона автоматично перетворюється на псевдонім. Це означає, що листи, надіслані на старий e-mail, продовжуватимуть надходити у вашу скриньку.

Ви зможете використовувати стару адресу для входу в акаунт Google так само як і нову.

Раніше, щоб позбутися небажаного нікнейму, доводилося створювати повністю новий обліковий запис і вручну переносити дані — складний і ризикований процес, який часто призводив до втрати інформації.

Є нюанс

Наразі оновлені інструкції з’явилися лише на сторінках підтримки Google мовою гінді. В англомовній (та українській) версіях досі зазначено, що адресу Gmail «зазвичай змінити не можна».

Це свідчить про те, що розгортання функції може початися з Індії або інших ринків, перш ніж стати доступним глобально. Google поки не надав офіційних коментарів щодо термінів запуску в інших регіонах.

Обмеження

Нова функція матиме певні запобіжники:

  • Ліміт часу: Після зміни адреси ви не зможете змінити її знову протягом наступних 12 місяців.
  • Неможливість видалення: Ви не зможете видалити нову обрану адресу.
  • Повернення: Згідно з перекладом інструкції, користувачі зможуть повернутися до старої адреси в будь-який час (але створити ще одну нову — тільки через рік).
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
