26 грудня 2025, 13:43

Бум штучного інтелекту збагатив техномагнатів США на пів трильйона доларів у 2025 році

Ажіотаж навколо технологій штучного інтелекту (ШІ) став справжнім «золотим дном» для лідерів Кремнієвої долини. За підсумками 2025 року, десять найбагатших засновників та гендиректорів технологічних компаній США збільшили свої сукупні статки на $550 млрд. Про це повідомляє Financial Times.

Бум штучного інтелекту збагатив техномагнатів США на пів трильйона доларів у 2025 році

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За даними Bloomberg, на момент закриття торгів у переддень Різдва їхній загальний капітал сягнув майже $2,5 трлн (проти $1,9 трлн на початку року). Цей стрімкий злет відбувся на тлі зростання індексу S&P 500 на понад 18%.

Тріумфатори року: Маск, Хуанг та засновники Google

Ілон Маск впевнено утримує перше місце. Його статки зросли майже на 50% і становлять $645 млрд. Ключові фактори: рекордна виплата від Tesla на суму $1 трлн та зліт оцінки SpaceX до $800 млрд.

Дженсен Хуанг (Nvidia): Завдяки статусу Nvidia як найбільшої компанії світу (капіталізація понад $4 трлн), статки її засновника сягнули $156 млрд. Протягом року Хуанг вдало реалізував акції компанії на суму понад $1 млрд.

Джефф Безос (Amazon) також продав цього року акцій на суму $5,6 млрд, тоді як Майкл Делл позбувся акцій своєї однойменної технологічної компанії на суму понад $2 млрд.

Ларрі Пейдж та Сергій Брін (Google): Співзасновники пошукового гіганта стали одними з головних вигодонабувачів року. Їхні статки зросли на $270 млрд та $255 млрд відповідно завдяки успіхам Google у розробці власних ШІ-моделей та чипів.

Неоднозначні результати: Мета та Oracle

Попри загальний оптимізм, останні місяці року внесли корективи через побоювання щодо «інвестиційної бульбашки».

Марк Цукерберг (Meta) опустився в рейтингу. Інвестори занепокоєні колосальними витратами компанії на ШІ-інфраструктуру та високими зарплатами дослідників.

Ларрі Еллісон (Oracle) продемонстрував стрімкий злет у вересні після угоди з OpenAI на $300 млрд, проте згодом акції компанії впали на 40% через питання щодо фінансування будівництва нових дата-центрів.

Благодійність проти капіталізації

Єдиним у списку, чиї статки зменшилися, став Білл Гейтс. Це пов'язано не з ринковими невдачами, а з його стратегією: засновник Microsoft продовжує активно продавати акції компанії для фінансування своїх філантропічних проєктів.

Експертна думка

«Усе це має спекулятивний характер і прямо корелює з успіхом ШІ. Залишається велике питання, чи окупляться ці гігантські інвестиції, але наразі інвестори роблять ставку саме на це», — зазначає Джейсон Фурман, професор Гарварду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
