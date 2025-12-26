Multi від Мінфін
26 грудня 2025, 13:21

Прогноз: ринок блокчейн-банкінгу зросте до $4,4 трлн

Банківська сфера стоїть на порозі тектонічних змін. Згідно з новими ринковими прогнозами, індустрія необанкінгу готується до вибухового зростання: з $149 млрд у 2024 році до приголомшливих $4,4 трлн у 2034 році. Головним драйвером цього стрибка стануть ончейн-необанки — фінансові установи нового покоління, що працюють повністю на блокчейні. Про це пише Crypto.news.

Банківська сфера стоїть на порозі тектонічних змін.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Еволюція грошей: від мобільного додатка до блокчейну

Традиційні необанки (на кшталт Revolut чи monobank) починалися як зручні мобільні альтернативи старим банкам, але часто все ще залежали від застарілої інфраструктури партнерів та регіональних платіжних систем.

Ончейн-необанки змінюють правила гри:

  • Повна автономія: Вони проводять свої основні операції безпосередньо в блокчейні, не покладаючись на банки-посередники.
  • Прозорість: Усі активи та транзакції фіксуються у відкритому реєстрі.

  • Глобальність: Платежі проходять миттєво по всьому світу, 24/7, без вихідних та прив'язки до банківських годин чи географічних кордонів.

Прогноз зростання

Аналітики прогнозують не просто поступове збільшення, а стрімке прискорення ринку:

  • 2024 рік: $149 млрд.
  • 2029 рік: Подолання позначки в $1 трлн.
  • 2034 рік: Досягнення $4,4 трлн.

Таке зростання пояснюється переходом від фізичного масштабування (відкриття відділень) до програмного. Ончейн-банки розширюються через оновлення коду та смарт-контракти, що дозволяє їм обслуговувати мільйони клієнтів без роздування штату та бек-офісу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
