Китай вливає мільярди у техностартапи, щоб наздогнати США

Пекін офіційно оголосив про старт масштабної державної програми підтримки технологічних стартапів. Китай запустив національний венчурний фонд та три великі регіональні фонди, загальна мета яких — виростити власних технологічних чемпіонів та посилити позиції у торговельній війні зі США. Про це повідомляє Bloomberg, 26 грудня.

Мільярди на «маленьких гігантів»

Фінансовий масштаб ініціативи вражає:

Національний фонд: Отримав 100 млрд юанів (близько $14,3 млрд) від Міністерства фінансів. Гроші залучили через випуск наддовгих спеціальних держоблігацій.

Регіональні фонди: Три структури (покривають регіони Пекін-Тяньцзінь-Хебей, дельту річки Янцзи та район Великої затоки) планують наростити капітал до понад 50 млрд юанів кожна.

Стратегія: Терплячий капітал

На відміну від класичного венчуру, який шукає швидкого прибутку, китайський держфонд працюватиме як «терплячий капітал». Він розрахований на 20 років: 10 років активних інвестицій і ще 10 років на вихід з активів.

Ключові параметри інвестицій:

Фокус на мале: Фонд орієнтується на компанії з оцінкою не більше 500 млн юанів ($70 млн).

Ранні стадії: Щонайменше 70% коштів піде в посівні інвестиції (seed) та стартапи на ранніх етапах.

Ліміт на угоду: Максимальний чек для однієї компанії — 50 млн юанів.

Пріоритетні галузі

Уряд КНР чітко окреслив сфери, де хоче бачити прорив: