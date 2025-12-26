Пекін офіційно оголосив про старт масштабної державної програми підтримки технологічних стартапів. Китай запустив національний венчурний фонд та три великі регіональні фонди, загальна мета яких — виростити власних технологічних чемпіонів та посилити позиції у торговельній війні зі США. Про це повідомляє Bloomberg, 26 грудня.
26 грудня 2025, 12:39
Китай вливає мільярди у техностартапи, щоб наздогнати США
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Мільярди на «маленьких гігантів»
Фінансовий масштаб ініціативи вражає:
- Національний фонд: Отримав 100 млрд юанів (близько $14,3 млрд) від Міністерства фінансів. Гроші залучили через випуск наддовгих спеціальних держоблігацій.
- Регіональні фонди: Три структури (покривають регіони Пекін-Тяньцзінь-Хебей, дельту річки Янцзи та район Великої затоки) планують наростити капітал до понад 50 млрд юанів кожна.
Стратегія: Терплячий капітал
На відміну від класичного венчуру, який шукає швидкого прибутку, китайський держфонд працюватиме як «терплячий капітал». Він розрахований на 20 років: 10 років активних інвестицій і ще 10 років на вихід з активів.
Ключові параметри інвестицій:
- Фокус на мале: Фонд орієнтується на компанії з оцінкою не більше 500 млн юанів ($70 млн).
- Ранні стадії: Щонайменше 70% коштів піде в посівні інвестиції (seed) та стартапи на ранніх етапах.
- Ліміт на угоду: Максимальний чек для однієї компанії — 50 млн юанів.
Пріоритетні галузі
Уряд КНР чітко окреслив сфери, де хоче бачити прорив:
- Інтегральні схеми (мікрочипи).
- Біомедицина.
- Квантові технології.
- Інтерфейси «мозок-комп'ютер».
- Аерокосмічна галузь.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі