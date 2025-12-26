Multi від Мінфін
26 грудня 2025, 11:48

Капіталізація ШІ-токенів обвалилася на 75%, Circle спростувала новину про токенізацію золота: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЧанпен Чжао закликає до війни з «отруєнням адрес»: як трейдер втратив $50 млн через один клікКолишній гендиректор криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао виступив із жорсткою критикою існуючих систем безпеки криптогаманців.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чанпен Чжао закликає до війни з «отруєнням адрес»: як трейдер втратив $50 млн через один клік

Колишній гендиректор криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао виступив із жорсткою критикою існуючих систем безпеки криптогаманців. Приводом стала резонансна крадіжка $50 млн в одного з користувачів через схему «отруєння адрес» (address poisoning). Чжао переконаний: криптоіндустрія зобов’язана повністю викорінити цей вид шахрайства.

Інцидент стався за класичним сценарієм:

  • Жертва відправила «тестовий» переказ на 50 USDT.
  • Шахрай, помітивши активність, миттєво надіслав на гаманець жертви мізерну суму з адреси, яка візуально (перші та останні символи) майже ідентична справжній.
  • Трейдер просто скопіював останню адресу з історії транзакцій для відправки основної суми — $50 млн — і власноруч переказав гроші злочинцям.

Чанпен Чжао пропонує два системні рішення, які мають впровадити розробники гаманців.

Динамічні «чорні списки»: Гаманці повинні в реальному часі маркувати та блокувати підозрілі адреси, на які надходили скарги. Користувач має отримувати миттєве попередження при спробі взаємодії з таким рахунком (як це вже реалізовано в Binance Wallet).

Фільтрація мікротранзакцій: Суть «отруєння» полягає в розсиланні дрібних сум. CZ пропонує автоматично приховувати або відфільтровувати в історії транзакцій перекази з підозріло малим обсягом коштів, щоб вони не збивали користувачів з пантелику.

Поки ці заходи не стали галузевим стандартом, фахівці з безпеки нагадують: ніколи не копіюйте адресу з історії транзакцій. Завжди перевіряйте кожен символ або використовуйте QR-коди та адресні книги.

Крах ШІ-хайпу: капіталізація AI-токенів обвалилася на 75% за рік

Сектор криптовалют, пов’язаних зі штучним інтелектом, який у 2024 році був головним фаворитом інвесторів, переживає глибоку кризу. За даними ресурсу CryptoPresales, з грудня 2024 року ринкова вартість ШІ-токенів скоротилася на рекордні $53 млрд.

Найболючішим став кінець 2025 року: лише за листопад та грудень капіталізація сегмента «схудла» ще на $14 млрд, фактично стерши результати багаторічного зростання.

Ще рік тому, у грудні 2024-го, на хвилі світового буму нейромереж капіталізація ШІ-токенів сягнула історичного піку в $69,9 млрд. Проте вже зараз оцінки аналітичних сервісів значно скромніші:

  • CoinMarketCap оцінює ринок у $16,8 млрд (падіння у 4 рази).
  • CoinGecko дає оптимістичнішу, але все одно невтішну цифру — $25,4 млрд.

Основний удар припав на першу половину 2025 року, коли до квітня сектор втратив 63% вартості. Спроби стабілізації восени виявилися марними — четвертий квартал остаточно закріпив «ведмежий» тренд.

Падіння не оминуло навіть найпотужніші проєкти. 8 із 10 найбільших ШІ-монет знецінилися на понад 70% від своїх грудневих максимумів.

Найбільші втрати серед топ-активів:

  • Artificial Superintelligence Alliance (ASI): -84% (найгірший результат року);
  • Render (RNDR) та The Graph (GRT): по -82%;
  • Virtuals Protocol (VIRTUAL): обвал на 73% після приголомшливого злету на 3500% у 2024 році.

Аналогічне круте піке продемонстрували такі відомі проєкти, як NEAR Protocol, Injective, Filecoin та Internet Computer.

Аналітики пов’язують такий обвал із «виходом повітря» з інвестиційної бульбашки. Після фази надмірних очікувань інвестори перейшли до фіксації прибутку, а багато проєктів не змогли продемонструвати реальних технологічних результатів, які б виправдовували їхню високу вартість.

Читайте також: Злам Trust Wallet: хакери викрали криптоактиви на $7 млн через уразливість розширення

Гонконг завершує формування криптозаконодавства: нові правила для бірж та кастодіанів

Фінансові регулятори Гонконгу (FSTB та SFC) успішно завершили консультації щодо впровадження нових ліцензій для криптотрейдерів та кастодіанів. Реформи, які є частиною стратегії ASPIRe, отримали широку підтримку ринку.

Ключові нововведення:

  • Для торговельних платформ: Правила будуть максимально наближені до регулювання традиційного ринку цінних паперів.
  • Для кастодіанів: Основний акцент зроблять на безпеці зберігання приватних ключів клієнтів у межах юрисдикції Гонконгу.
  • Консультанти та менеджери: Розпочато додатковий етап консультацій (триватиме до 23 січня 2026 року) щодо ліцензування криптоінвестиційних радників за принципом «однакова діяльність — однакові правила».

Законопроєкт планують внести до Законодавчої ради Гонконгу протягом 2026 року. Нові норми стануть частиною закону про боротьбу з відмиванням коштів (AMLO).

Голова SFC Джулія Люн наголосила, що ці кроки дозволять Гонконгу утримувати статус провідного світового криптохабу, забезпечуючи баланс між інноваціями та захистом інвесторів.

Фейковий запуск CircleMetals: компанія Circle спростувала новини про токенізацію золота

Компанія Circle, емітент стейблкоїна USDC, заявила коментарі CoinDesk, що не запускала жодних платформ для токенізації дорогоцінних металів. Повідомлення про старт сервісу CircleMetals, які з'явилися у ЗМІ 24 грудня, виявилися фейком.

Зловмисники поширили через сервіс пресрелізів Chainwire професійно сфальсифіковану новину, де використовували бренд Circle та вигадані цитати керівництва компанії.

Фейкова пропозиція: Користувачам пропонували обмінювати USDC на токени золота (GLDC) та срібла (SILC).

Пастка: Для «свопу» та отримання бонусних токенів CIRM необхідно було авторизувати свій криптогаманець на підробленому сайті.

Після того, як представники Circle у коментарі CoinDesk спростували причетність до проєкту, фейковий пресреліз та публікації на новинних ресурсах було видалено.

Наразі невідомо, скільки користувачів встигли підключити свої гаманці до шахрайського ресурсу, але експерти розцінюють цей інцидент як масштабну фішингову атаку.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
