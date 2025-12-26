Злам Trust Wallet: хакери викрали криптоактиви на $7 млн через уразливість розширення

З 24 грудня користувачі популярного криптогаманця Trust Wallet почали масово скаржитися на раптове зникнення коштів. Згодом команда проєкту офіційно підтвердила факт зламу, оцінивши збитки у $7 млн. Чанпен Чжао, який довгий час опікувався проєктом, уже пообіцяв , що всі втрати користувачів будуть відшкодовані.

Деталі інциденту

Злам торкнувся виключно користувачів браузерного розширення для Chrome. Жертви повідомляли, що цифрові активи зникали з балансів майже миттєво після авторизації в гаманці.

За попередніми даними, вразливість була виявлена у конкретній версії програмного забезпечення, що дозволило зловмисникам отримати доступ до ключів користувачів.

«Користувачі мобільного застосунку, а також усі інші версії браузерного розширення не зазнали впливу», — підкреслили у Trust Wallet.

Як убезпечити свої кошти

Розробники закликають усіх, хто користується десктопною версією гаманця, негайно вжити заходів:

Перевірте версію: проблема стосується лише браузерного розширення Trust Wallet версії 2.68.

Оновіться: Терміново оновіть розширення до безпечної версії 2.69.

«Ми локалізували інцидент безпеки. Користувачам версії 2.68 слід вимкнути розширення та оновитися до 2.69 для відновлення безпечної роботи», — йдеться у заяві Trust Wallet.

Зв'язок Чанпен Чжао з Trust Wallet

Зв'язок між засновником криптовалютної біржі Binance Чанпеном Чжао та Trust Wallet набагато глибший, ніж просто партнерство. У 2018 році Binance викупила Trust Wallet.

Це було перше публічне поглинання в історії компанії Чжао. Він особисто обирав цей проєкт, щоб надати користувачам надійний інструмент для самостійного зберігання крипти (Self-Custody).

Попри те, що Trust Wallet працює як незалежна команда, Чанпен Чжао завжди виступав його головним амбасадором. Після краху біржі FTX у 2022 році саме він закликав увесь світ переходити на Trust Wallet, що спровокувало рекордне зростання курсу токена TWT.