Злам Trust Wallet: хакери викрали криптоактиви на $7 млн через уразливість розширення

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 грудня 2025, 9:35

Злам Trust Wallet: хакери викрали криптоактиви на $7 млн через уразливість розширення

З 24 грудня користувачі популярного криптогаманця Trust Wallet почали масово скаржитися на раптове зникнення коштів. Згодом команда проєкту офіційно підтвердила факт зламу, оцінивши збитки у $7 млн. Чанпен Чжао, який довгий час опікувався проєктом, уже пообіцяв, що всі втрати користувачів будуть відшкодовані.

Злом Trust Wallet: хакери викрали криптоактиви на $7 млн через уразливість розширення

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі інциденту

Злам торкнувся виключно користувачів браузерного розширення для Chrome. Жертви повідомляли, що цифрові активи зникали з балансів майже миттєво після авторизації в гаманці.

За попередніми даними, вразливість була виявлена у конкретній версії програмного забезпечення, що дозволило зловмисникам отримати доступ до ключів користувачів.

«Користувачі мобільного застосунку, а також усі інші версії браузерного розширення не зазнали впливу», — підкреслили у Trust Wallet.

Як убезпечити свої кошти

Розробники закликають усіх, хто користується десктопною версією гаманця, негайно вжити заходів:

  • Перевірте версію: проблема стосується лише браузерного розширення Trust Wallet версії 2.68.
  • Оновіться: Терміново оновіть розширення до безпечної версії 2.69.

«Ми локалізували інцидент безпеки. Користувачам версії 2.68 слід вимкнути розширення та оновитися до 2.69 для відновлення безпечної роботи», — йдеться у заяві Trust Wallet.

Зв'язок Чанпен Чжао з Trust Wallet

Зв'язок між засновником криптовалютної біржі Binance Чанпеном Чжао та Trust Wallet набагато глибший, ніж просто партнерство. У 2018 році Binance викупила Trust Wallet.

Це було перше публічне поглинання в історії компанії Чжао. Він особисто обирав цей проєкт, щоб надати користувачам надійний інструмент для самостійного зберігання крипти (Self-Custody).

Попри те, що Trust Wallet працює як незалежна команда, Чанпен Чжао завжди виступав його головним амбасадором. Після краху біржі FTX у 2022 році саме він закликав увесь світ переходити на Trust Wallet, що спровокувало рекордне зростання курсу токена TWT.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами